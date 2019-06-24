закрыть
24 июня 2019, понедельник, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Потери Беларуси от налогового маневра за 5 месяцев составили около $130 миллионов

10
  • 24.06.2019, 15:34
  • 1,160

«Белнефтехим» отчитался об убытках.

Об этом рассказала зампредседателя концерна Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима». По ее словам, последствия налогового маневра рассчитали до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет, пишет onliner.by.

В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на $127,7 за тонну (при котировке $70 за баррель). Гурина обратила внимание, что к этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах.

На нефтеперерабатывающих предприятиях разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра. Важнейшим этапом будет завершение инвестпроектов по строительству комплекса замедленного коксования на «Нафтане» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.

В 2019 году на НПЗ выполняются 150 мероприятий по оптимизации затрат на производство. За январь — апрель этого года эффект от реализуемых мер составил 41 млн рублей, эта работа будет продолжаться. Так, определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках.

Для эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями — повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках. В целом, по словам Светланы Гуриной, белорусские НПЗ видят перспективы эффективной работы в рыночных условиях ценообразования на нефть и нефтепродукты.

Гурина также рассказала, что во II квартале у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы. Для ликвидации негативных последствий задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков. По словам Светланы Гуриной, вопрос о компенсации этих дополнительных финансовых издержек организациям концерна предстоит решать совместно с российскими партнерами.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич