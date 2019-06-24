Потери Беларуси от налогового маневра за 5 месяцев составили около $130 миллионов 10 24.06.2019, 15:34

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«Белнефтехим» отчитался об убытках.

Об этом рассказала зампредседателя концерна Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима». По ее словам, последствия налогового маневра рассчитали до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет, пишет onliner.by.

В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на $127,7 за тонну (при котировке $70 за баррель). Гурина обратила внимание, что к этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах.

На нефтеперерабатывающих предприятиях разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра. Важнейшим этапом будет завершение инвестпроектов по строительству комплекса замедленного коксования на «Нафтане» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.

В 2019 году на НПЗ выполняются 150 мероприятий по оптимизации затрат на производство. За январь — апрель этого года эффект от реализуемых мер составил 41 млн рублей, эта работа будет продолжаться. Так, определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках.

Для эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями — повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках. В целом, по словам Светланы Гуриной, белорусские НПЗ видят перспективы эффективной работы в рыночных условиях ценообразования на нефть и нефтепродукты.

Гурина также рассказала, что во II квартале у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы. Для ликвидации негативных последствий задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков. По словам Светланы Гуриной, вопрос о компенсации этих дополнительных финансовых издержек организациям концерна предстоит решать совместно с российскими партнерами.