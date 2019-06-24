В Грузии отстранили от службы десять разгонявших митинги полицейских 1 24.06.2019, 16:50

Генеральная инспекция начала проверку действий сотрудников МВД.

Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20-21 июня, сообщает РБК.

«На данном этапе расследования 10 сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены», — заявил и.о. директора Центрального управления уголовной полиции Мамука Челидзе, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы МВД.

В действия двоих полицейских уже выявлены признаки совершения уголовного правонарушения, материалы на них будут направлены в Генпрокуратуру.

Последняя также заявила в понедельник о начале следствия по факту возможного превышения полицейскими своих полномочий при применении физической силы и спецсредств. Следствие открыто по ч. 3 ст. 333 Уголовного кодекса Грузии, в случае признания виновными полицейским грозит до восьми лет лишения свободы.

В связи с началом следствия Генпрокуратура призвала всех, кто осуществлял во время акций протеста видео- или фотосъемку, поделиться сделанными записями и фотографиями, которые могут помочь установить истину.

В МВД заверили, что готовы предоставить Генпрокуратуре все материалы, полученные в ходе собственного расследования, и выразили готовность сотрудничать со следствием.