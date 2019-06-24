В отпуск с умом: 10 правил идеального отдыха 24.06.2019, 17:06

Отдыхать не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Кто-то скажет, что это дело нехитрое: отдыхать — не работать. Это ошибка. Правил для качественного отдыха значительно больше, чем для производительного труда, пишет aif.ru.

Отдыхать нужно обязательно

Есть у нас такие трудоголики, которые работают с утра до вечера и постоянно откладывают отдых, стараясь сначала закончить сверхважный труд — слетать на Марс, повернуть вспять Обь и Лену, закончить войну, победить голод в Африке… А потом, дескать, за все годы сразу в отпуск можно. Нельзя! Утомление и переутомление — это разные вещи. Утомление, например, очень полезно для организма. Оно тренирует тело, закаляет его, поскольку после отдыха клетки восстанавливают своё нормальное состояние, вновь накапливают энергию и опять готовы к работе. Постоянный процесс тренировки «утомление-восстановление» увеличивает возможности организма. Переутомление — совсем другое дело. Его отдыхом не восстановишь, поскольку наступает истощение клеток, приходится восстанавливать их с помощью лекарств. Поэтому обязательно нужно отдыхать, не доводя организм до переутомления.

Отдых должен быть регулярным

Отработал 11 месяцев — бросай всё и езжай в отпуск. Абсолютно достоверно установлено, что отдохнуть задним числом, так же как и наотдыхаться заранее перед трудоёмкой работой невозможно. Нервная система не позволит. Она вообще такая — очень любит чёткий ритм. Во всём. В смене труда и отдыха тоже. Восстановление сил происходит на трёх уровнях: ежедневный кратковременный отдых, еженедельное восстановление сил и ежегодный «капитальный ремонт» организма. Все эти виды отдыха необходимо проводить регулярно в одно и то же время.

На отдыхе надо сменить деятельность

Если вы в течение года сидели за компьютером — в отпуске забудьте о нём. Умственный труд нужно поменять на физически активный отдых. А если кто-то весь год рыл канаву — забросьте лопату в кусты. Если работа связана с шумом (отбойного молотка, например), обеспечьте себе на отдыхе тишину. Вообще, нужно дать отдых всем утомлённым органам чувств — и ушам, и глазам, и носу.

Отдых должен быть активным

Проваляться весь отпуск на диване — это не отдых, а насилие над организмом и сплошное расстройство здоровья. Это тоже доказано. Гоняйте мяч с друзьями, например, гуляйте, купайтесь, играйте в пляжный волейбол или бадминтон, танцуйте, наконец. Но только не спите сутками.

Ежегодный отпуск нужно проводить вдали от дома

Кстати, очень многие так и делают теперь — путешествуют по стране и за границей. Это очень правильно. Можно, конечно, и дома остаться, если уехать не позволяет кошелёк или другие обстоятельства. Только не затевайте, пожалуйста, ремонт! Каждый день уходите из квартиры, придумывая для себя разнообразные занятия: экскурсии, походы и другие развлечения.

Брать с собой в отпуск супруга?

Уже понятно, что это не столько правило, сколько вопросик каверзный. Попробуем на него ответить. С одной стороны, отпуск может возродить угасающие отношения, придать им новизну. С другой — наоборот, вызвать раздражение из-за месячного пребывания на глазах друг у друга. Кстати, после рождественских каникул английские суды традиционно завалены делами о разводе. Англичане, оказывается, настолько редко видят своих супругов в течение года, что вынужденное двухнедельное совместное пребывание просто не выдерживают. Есть и третья сторона у этой медали… Это я намекаю на «тульский самовар». В общем, решайте сами, отдыхать со своими половинками или без них.

Стоит ли отдыхать с детьми?

Так утверждают детские психологи и педиатры. Взрослые психологи с ними не согласны, они считают, что родители должны отдыхать от детей. Это лишь один из казусов в «единых» правилах идеального психогигиенического отдыха. Таких несостыковок довольно много. Поэтому решать придётся вам самим — отдыхать с детьми или без них.

На отдыхе нужно укрепить здоровье

Отпуск следует провести по всем правилам здорового образа жизни. Попробуйте отказаться от вредных привычек. Поменяв обстановку, некоторым удаётся бросить пить или курить. А чтобы закрепить это, попробуйте завести полезные привычки. Но это уже каждый может придумать по своему вкусу.

В отпуске нужно максимально использовать природные факторы — воздух, воду, солнце, лес

Что делать с этими факторами, полагаю, всем известно. Могу лишь подчеркнуть, что городским жителям побывать на природе нужно обязательно.

Отдыхайте с юмором

То, что смех продлевает жизнь, — это всем известно. Но он и уставшим клеткам помогает восстанавливаться. Поэтому собирайте на отдых самую юморную компанию. Да и сами не хмурьтесь. Вообще, от отпуска должны остаться только приятные впечатления. Стоит порадовать себя обновками. Дамам рекомендуется обновить гардероб. В эту директиву хорошо бы ещё и секс добавить. Но он — качественный и регулярный — должен быть в течение всего года!

Если опираться на все эти правила, вполне можно составить сценарий отпуска, хотя бы немного приближенный к идеальному.