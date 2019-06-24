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Литовские депутаты займут принципиальную позицию по возвращению России в ПАСЕ

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  • 24.06.2019, 17:31
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Эгидиус Варейкис
Фото: DELFI

Депутаты балтийской страны считают, что РФ не должна «забить из офсайда».

Литовские депутаты не поддержат возвращение России в Парламенсткую ассамблею Совета Европы. Об этом Русской службе RFI рассказал депутат Эгидиус Варейкис.

«Для того, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, мы должны обойти целый ряд правил. Получается, что мы должны позволить им забить из офсайда. Я не считаю, что это будет правильным, — заявил Варейкис. — Конечно, у других делегаций есть причины, по которым они хотят вернуть Россию в ПАСЕ. Однако у нас есть соответствующее решение парламента Литвы, и мы будем ему следовать».

Эгидиус Варейкис добавил, что работал с российской делегацией в ПАСЕ до 2014 года. «К сожалению, Россия чаще создавала проблемы, чем решала их», — подчеркнул Варейкис.

Обсуждение проекта доклада, который может позволить России вернуться в ПАСЕ, начнется в 17 часов по минскому времени в Дворце Европы в Страсбурге.


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