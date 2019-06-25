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«За плечами только 11 классов, но зарабатываю больше, чем вся моя семья»

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  • 25.06.2019, 8:19
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Фото: onliner.by

Белорусы без высшего образования рассказали о том, как живут без диплома.

Вступительная кампания набирает обороты. В самом разгаре сдача ЦТ, абитуриенты нервничают, родители мозгуют, где взять деньги на случай, если чадо таки не поступит на бюджет. Ведь будущее без синей университетской корочки выглядит пугающим и туманным. Герои репортажа onliner.by развеивают тревожность поступающих, рассказывая, как живут и работают без галки «Высшее образование» в резюме.

Программист Вячеслав: «Когда я сам написал коммерческий продукт с нуля, задумался: а зачем я потратил полтора года в университете?»

Вячеславу 28 лет. Парень родился и вырос в Брестской области. Попытки получить высшее образование у него были, но больше потому, что настаивали родители. После школы он полтора года все-таки отучился в Брестском государственном техническом университете.

— Тестирование я сдал очень плохо, средний балл аттестата у меня был тоже средненький, — говорит он. — В университет попал буквально чудом. В тот год на мою специальность «Искусственный интеллект» был огромный конкурс. Испугавшись, абитуриенты побежали на менее престижные специальности. Так на самое последнее место в группе попал я.

На третьей сессии учиться Вячеславу стало неинтересно, и он отчислился. Получилось, как в песне Макса Коржа «В истерике кружилась мама Валя». Родители восприняли отчисление сына как личную катастрофу, устроили того на завод в Кобрине системным администратором и периодически уговаривали все-таки поступить в вуз.

— Уже позже я попытался, второй раз подал документы, но потом решил, что не пойду на зачисление, — вспоминает парень.

В Кобрине на заводе он отработал около года, затем уволился и переехал в Минск. Там Вячеслав перебивался случайными заказами. Доход был небольшой. Так он прожил почти три года, периодически выезжая на сборы резервистов в армию.

— Зарабатывал я не много, около $200 в месяц. Как-то жил, но было сложно, конечно, — вспоминает он. — В 2013 году я устроился в «Ростэм», опять же системным администратором, зарплата была уже была больше — $450.

Там парень проработал чуть больше испытательного срока, а затем на его резюме обратили внимание в ЕРАМ, и Вячеслава пригласили на работу — даже несмотря на то, что в резюме большими буквами было написано, что кандидат без высшего образования. Последовали почти три года в ЕРАМ, потом работа поинтереснее в другой компании.

— У меня за плечами только 11 классов, а я спокойно работаю и зарабатываю больше, чем вся моя семья вместе взятая. Мы с женой строим дом, планируем детей. Поэтому жаловаться не на что, — говорит Вячеслав.

Интересно, что его жена окончила БГЭУ. Она работала по специальности и зарабатывала совсем не много. Поэтому сейчас ее диплом просто лежит на полке.

Сам парень ни в данный момент, ни в будущем не планирует поступать в университет и учиться. По его словам, на рынке хватает предложений от компаний, которые оценивают в первую очередь умения, а не наличие корочки.

— Да, белорусские компании почему-то пишут в требованиях «Наличие высшего технического образования». А вот фирмы, которые работают с иностранными конторами, такой фигней не страдают, — объясняет программист. — Я сам стараюсь обходить стороной таких работодателей, которые требуют диплом вуза. Потому что даже если бы они меня взяли, нужно ли мне работать с руководством, которое это требует? Люди вроде бы взрослые, они должны понимать, как у нас работает высшее образование. А именно — никак. К сожалению, высшее образование у нас в стране показывает в первую очередь способность врать. Сколько людей мне ни рассказывали о том, как они получали «вышку», все они только и делали, что ходили на экзамены со шпорами, списывали, пытались всячески умаслить преподавателей, чтобы те поставили им что-то автоматом, — и кое-как оканчивали.

Кроме того, Вячеслав упрекает вузы в отсутствии современных программ обучения и подходов к изучению предметов.

— Когда преподаватель вещает с тумбочки, не пытаясь хоть как-то ответить студентам на интересующие их вопросы, это не образование. Это для галочки, — считает он. — Для того чтобы что-то получить в белорусском вузе, нужно перебороть себя. Сидеть на парах и пытаться из кучи вот этой воды вычленить что-то действительно полезное. Затем прийти домой и отыскать в этом полезном хоть что-то интересное, чтобы взять это и освоить. Когда я сам с нуля написал коммерческий продукт, задумался: а зачем я потратил полтора года в университете? Какие знания оттуда я использую в работе? Никакие. Все, что я знаю и использую, я узнал сам, так как мне было просто интересно.

У меня практически все знакомые и друзья имеют высшее образование. Иногда эта тема затрагивается в разговорах, и тогда многие говорят: «Ну да, мне университет тоже ничего не дал». Я еще не встречал ни одного человека из сферы IT, который бы сказал: мол, ну как ничего, вот это и это было полезным. Что же касается широкого круга знаний, к которому апеллируют сторонники советского образования, то я сталкивался с такими людьми «широкого кругозора», что все задачи, которые они могут решить, остались на уровне Советского Союза. Мы живем в XXI веке. За это время мы накопили столько знаний, сколько одному человеку, каким бы гением он ни был, освоить никак не получится. Чем у́же зона ответственности, тем проще в ней глубоко разобраться.

Своих будущих детей заставлять поступать в университет Вячеслав не собирается. По его мнению, каждый сам выбирает, что ему делать и как распорядиться своими возможностями.

— К счастью, у нас в стране они более-менее равные, что и доказывает моя история, — заключает он.

Предприниматель Иван: «Мой дядька лес валил и без высшего образования €3000 получал»

Ивану 26 лет. После окончания школы парень поступил в Витебский государственный медицинский университет. Перед поступлением он ходил на лицейские курсы, факультативы, к репетиторам и так далее. По словам парня, особенного интереса ко всему этому он не испытывал.

— Однако поступить на лечебный факультет на платное мне удалось (вместе с аттестатом был 201 балл). Учится было интересно ровно до того момента, как в моей жизни появился КВН, — вспоминает парень. — Далее были репетиции, гулянки, игры — все что угодно, но не учеба. Меня отчислили после двух курсов, и я перевелся в ветеринарную академию в том же Витебске. Но там все не задалось с самого начала, я смог протянуть год.

После отчисления парня забрали в армию. Ему дали возможность выбрать между частью в Слуцке и Печами. Он выбрал Печи.

— Да, да сам пошел в Печи, потому что там была возможность стать кинологом. Стал. Вернулся в 2015-м, — рассказывает парень. — Сунулся было в департамент охраны, но как узнал про учебку в полгода, все желание отпало.

После армии Иван пошел работать подсобником на пилораму. Говорит, что работали и днем, и ночью, а вот зарплату так и не получили. Потом был мойщиком автомобилей. По тем временам (2015 год) зарплата парня могла составлять до 600 рублей плюс чаевые за особенно грязную работу.

Под напором родных («Как же все с образованием, а ты…») парень решил все-таки поступить в Могилевский педагогический университет на журналиста печатных СМИ.

— Автомойка не захотела работника-заочника, поэтому мы с ними расстались, — говорит парень. — Как только поступил в университет, сразу устроился на местный телеканал «Могилев 2». Полноценно работал журналистом, делал новости.

Правда, зарплата была не ахти. В месяц парень получал в лучшем случае 350 рублей. На тот момент он уже встречался с девушкой и помогал маме. Этих денег катастрофически не хватало. Тогда Иван устроился охранником в сеть игровых автоматов. Зарплата была тоже 350 рублей, зато смена «два через два». Так парень отработал ровно год.

— Потом мы с девушкой решили попытать счастья в Санкт-Петербурге, — говорит парень. — Там я устроился кинологом, работал с собакой на частной фирме. Мы оказывали услуги по охране автовокзала на Обводном канале, искали наркотики и взрывчатку. График тоже «два через два», зарплата — 40 тыс. российских рублей (около 1200 белорусских на тот момент. — Прим. Onliner).

Кроме того, Иван попробовал себя на стройке. Он поднимал пластиковые окна в новостройки. Там зарплата была повыше, можно было заработать 40—45 тыс. российских рублей (1200—1330 белорусских). Правда, вспоминать про условия парень не хочет до сих пор. В конце концов Иван открыл ИП. Начинал с пиломатериалов, потом была стружка для копчения, далее — мясные изделия, которые коптились на той самой стружке.

— В итоге сейчас я подбираюсь к концу вуза, получаю умирающую специальность и отдаю диплом маме, который она кладет себе в полку, — рисует перспективы могилевчанин. — Даже если я закрою ИП, я уверен, что смогу найти себе работу, которая не потребует от меня диплома о высшем образовании. Те же продажники, если они хорошие специалисты, могут зарабатывать приличные деньги. Более того, многие предприятия предлагают обучение специальности прямо на рабочем месте. Никто не отменял легендарный фриланс. У меня очень много примеров, когда без высшего образования люди зарабатывали больше, чем те, у кого был диплом. Один из примеров — мой дядя, который с 12 лет ездил с отцом на тракторе, потом стал работать комбайнером, а затем устроился в голландскую компанию, которая валила лес в Беларуси. Месяц он работал в лесу, месяц был дома — за это голландцы платили ему по €3 тыс. В общем, было бы желание — открываются тысячи возможностей. В наше время диплом — это далеко не показатель пытливого ума.

Бухгалтер Никита: «Можно пять лет отучиться и поехать работать в колхоз за 350 рублей»

Никите 20, и он живет в Минске. По специальности парень бухгалтер и вот уже два года работает на небольшом частном предприятии.

— Все почему-то думают, что эта профессия женская, но нет, — объясняет он. — К примеру, в бухгалтерии компании, где я работаю, нас трое мужчин, так что не всегда стереотипы работают.

Парень поступил в колледж после 9-го класса. Говорит, уже тогда не видел смысла оставаться учиться еще два года.

— Это пустая трата времени, как по мне, — считает парень. — За это время можно освоить профессию и уже получать практический опыт. А если специальность не понравится, то всегда можно переучиться и к тому времени, когда одноклассники окончат университет, получить еще одну специальность.

Никита говорит, что сейчас со своим средним специальным образованием зарабатывает достойные деньги. Столько же получают и специалисты с высшим образованием, поэтому особенной разницы в доходах он не чувствует.

— Единственный момент: у нас в стране так заведено, что на должность повыше тебя без высшего образования не поставят. Поэтому мне пришлось пойти учиться на заочку, — рассказывает он. — Как по мне, это неправильно: все должно зависеть от знаний и умений человека, а не от наличия корочки. В моем кругу общения многие идут на курсы, получают сертификат по своей профессии. Потом они работают помощниками и через какое-то время все равно занимают те же должности с той же зарплатой, которые занимают люди с дипломами.

Уже учась в вузе на заочном отделении, Никита стал замечать в системе высшего образования множество моментов, которые его не устраивают, и еще больше утвердился во мнении, что «вышка» в том виде, в котором она есть сейчас, ему не поможет.

— Вот простой пример. Когда я пришел в университет, у меня был шок, потому что мне преподавали то же самое, что и на втором курсе колледжа. Зачем я опять это изучаю, зачем это повторение? — задает риторический вопрос парень. — Еще один пример. В 2019-м преподавать по учебникам девяностых годов, когда все десять раз поменялось, — это как? Почему в вузах дают устаревшие знания? Кроме того, есть проблема с преподавателями, которые не практики. Вот у меня есть учебник, я по нему учу, а как сделать в программе, я не знаю.

Иногда с высшим образованием происходит абсурд, который не укладывается в голове. Человек набирает по 4 балла за тесты, поступает в педвуз и потом идет в школу кого-то учить. Простите, это как? В чем смысл такого высшего образования? У меня математика здесь не сходится. А зарплата? Человек может пять лет отучиться, получить образование и поехать работать в колхоз за 350 рублей, в то время как рабочий на заводе может получать 1000. Согласитесь, престиж высшего образования у нас очень сильно переоценен. Потому что если бы высшее образование у нас было таким крутым и замечательным, то его бы с радостью признавали во всем мире и белорусам не нужно было бы подтверждать свой диплом за границей.

— Это какой-то устаревший стереотип, что у всех должно быть высшее образование, — заключает он. — Мне кажется, сейчас в более выгодном положении находятся рукастые люди, те, которые умеют что-то придумать, создать, открыть свое дело. А есть высшее образование или нет — это, по-моему, сейчас не важно.

Тимлид Иван: «Знаю много людей, которые идут в вуз, чтобы просто не идти в армию»

Ивану 26 лет. Его родители окончили школу с золотыми медалями и красными дипломами. Поэтому и сын, по их мнению, обязательно должен был поступить в вуз.

— Когда я оканчивал школу, очень долго выбирал университет. Занимался английским языком, участвовал в олимпиадах и тому подобное, — рассказывает он. — Я выбирал между инязом и БГУИРом. Отец у меня работал юристом и очень рекомендовал пойти по его стопам.

На юрфаке парень отучился три курса, но обстоятельства сложились так, что у семьи не было денег платить за учебу. Иван взял академический отпуск, но даже спустя год денег не появилось. Парня отчислили. Перепоступать в какой-то другой вуз ему не хотелось, поэтому Иван решил, что с высшим образованием пора завязывать. Родители были в шоке. К слову, они до сих пор нет-нет да и пытаются уговорить сына поступить в университет. Но Иван пока никуда не собирается.

— Еще в студенческие времена я подрабатывал в агентстве недвижимости офис-менеджером. Одной из моих обязанностей было ведение сайта: заливать новости, размещать объявления, делать бэкапы и так далее. Тогда я понял, что мне это интересно, — говорит парень. — После отчисления я устроился в отдел продаж одной компании.

В этой компании у парня появилось много свободного времени. Тогда он стал думать, чем бы заниматься. Стал читать литературу и проходить курсы по разработке, интернет-маркетингу и так далее.

— На тот момент знакомому нужно было сделать сайт и продвинуть его в интернете. Это был мой первый опыт в программировании. Пусть и не совсем гладко, но все получилось, — вспоминает Иван. — Затем я работал фрилансером: искал заказы, выполнял и нарабатывал опыт. Спустя два с половиной года я смог устроиться на работу SEO-специалистом.

Постепенно за четыре года он дорос до тимлида команды диджитал-маркетинга. Работа парню нравится, зарплата опять же отличная.

— Конечно, стандартный вопрос про высшее образование задавали везде и всегда. Сначала, когда не имел опыта, было тяжеловато объяснить, что ты чего-то стоишь. Но со временем, когда набрался опыта, появились реальные знания и портфолио, проблем с этим уже не возникало, — говорит он.

По словам Ивана, основная проблема белорусского образования — в отсутствии практики, а также в том, что его ценность очень сильно упала.

— Я знаю много людей, которые идут в вуз, чтобы просто не идти в армию. Это очень обесценивает образование, — объясняет он. — Более того, я считаю, что высшее образование — это штука не для всех. Поголовно всем высшее образование не нужно.

По его словам, количество вузов в Беларуси можно спокойно сократить и сделать их элитными и престижными. В остальном, по мнению Ивана, практические навыки могут дать те же ссузы.


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