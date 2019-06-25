Золото подорожало до максимума за шесть лет 25.06.2019, 14:05

Цена на благородный металл растет из-за геополитической ситуации.

Золото подорожало до максимума за последние шесть лет. Но гендиректор второй по величине в России золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис не видит причин для дальнейшего роста

Цена на золото с немедленной поставкой по итогам торгов на Лондонской бирже металлов в понедельник, 24 июня, повысилась на 1,4% — до $1439,21 за унцию. В предыдущий раз так дорого золото стоило в мае 2013 года. Утром во вторник драгоценный металл торговался на уровне $1428,3 за унцию, сообщает РБК.

«Текущий взлет цен — это следствие изменения ожиданий по ставке в США и эскалации напряжения в отношениях США и Ирана», — заявил РБК гендиректор второй по величине в России золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис.

24 июня президент США Дональд Трамп ввел очередные санкции в отношении Ирана, на этот раз ограничения коснулись верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Новый виток конфликта между Ираном и США начался после того, как на прошлой неделе Иран сбил американский разведывательный беспилотник, который, по утверждению Корпуса стражей исламской революции, вторгся в воздушное пространство страны. Но в США тогда заявили, что американского дрона не было в воздушном пространстве Ирана.

Помимо геополитической напряженности, росту цен на золото способствовали заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанков других стран о вероятном снижении базовой процентной ставки. Инвесторы, ожидая ослабления доллара, стали переносить сбережения в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом, а также вкладываться в золотые фьючерсы и опционы. Мировые центробанки также увеличили закупки золота. Золотовалютные резервы России по состоянию на 14 июня выросли до $504,5 млрд, рост за неделю составил $1,8 млрд (0,4%), сообщается на сайте Банка России. Это максимальное значение с марта 2014 года.

«$1400 за унцию — это прекрасно, но уже многовато. Я не верю, что будет движение дальше наверх. То есть, $1500 в этом году мы точно не увидим», — подчеркнул Несис. Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов соглашается, что вряд ли средняя цена золота за третий и четвертый кварталы 2019 года превысит отметку $1500 за унцию. «Если будет два-три снижения [базовой процентной] ставки до конца года, то цена в третьем квартале может быть на уровне $1420 и, возможно, $1450-1470 по четвертому кварталу. Если же ФРС не будет снижать ставку до конца года, то золото вернется на уровень $1300-1350 во втором полугодии», — сказал эксперт.

Однако директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов полагает, что из-за нарастающей напряженности в геополитике и мировом рынке цена на золото может подняться и выше $1500 за унцию. А старший аналитик БКС Олег Петропавловский добавил, что и цель в $1600 за унцию золота достижима, «если Трамп продолжит давить на Иран и воевать с Китаем».