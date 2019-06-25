Глава МИД Латвии назвал решение ПАСЕ абсолютно неправильным и напомнил о Крыме 4 25.06.2019, 20:04

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Решение ПАСЕ вернуть России право голоса разрушает авторитет Совета Европы.

Глава МИД Латвии считает, что решение ПАСЕ вернуть России право голоса разрушает авторитет Совета Европы, ее дееспособность и подрывает престиж.

Об этом сообщает Delfi.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич напомнил, что все три страны Балтии, а также Украина и Грузия, протестовали против возвращения России в ПАСЕ еще в мае этого года.

В комментарии агентству LETA Ринкевич рассказал, что считает решение ПАСЕ "абсолютно неправильным". Он напомнил, что Россия была лишена права голоса в Ассамблее после аннексии Крыма в 2014 году.