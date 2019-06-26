«Милиционер говорит – сейчас разобью телефон, нельзя» 26.06.2019, 7:41

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Белорусские правозащитники выступили против пыток милиционерами.

Примерно треть тех, кого задерживает милиция, признается, что с ними жестоко обращались. Кто-то считает это нормой, правозащитники говорят, что жестокость и унижение – это нарушение закона со стороны правоохранителей. В Минске продолжается информационная неделя против пыток. Несмотря на запрет, правозащитники сообщают о все новых случаях насильственных действий в отношении задержанных, сообщает «Белсат».

«Это мой сын Артур, задержали его, ему было 25 лет, жестоко избили, у него нашли 0,22 г и его осудили на 12 лет», – показывает фото Марина Евглевская.

Марина Евглевская уже 5 лет ждет своего сына, которого судили по наркотической статье 328. Женщина хорошо помнит день задержания сына и как приехала в РОВД его искать:

«Они кричали, как резаные. Сын мой, разумеется, тоже. Потом крики, время какое-то прошло, другого заводят. И так вот целый день. В результате сын мой, под вечер, его тащили. Я подошла, хотела сфотографировать, а милиционер говорит: «Сейчас разобью телефон, нельзя».

Еще до приезда адвоката парень подписал протокол выемки спайсов. Когда Артур попал в жодинскую тюрьму, у него были синяки диаметром 4 сантиметра. А позже на суде мать испугалась за сына еще больше.

«На суде я его увидела, его завели, он смотрит, он не понимал. Сразу видно, что человек беспамятный, то есть памяти нет, он не понимает, где он, с кем он, он меня не узнал совсем», – говорит женщина.

Марина вместе с правозащитниками добилась начала следствия относительно избиения своего сына. Избиение или иные насильственные действия с целью признания или получения информации в международном праве квалифицируются как пытки. По Всеобщей декларации прав человека, пытки запрещены. В 1987 году Республика Беларусь подписала Конвенцию против пыток.

Люди не игрушки. Правозащитники выпустили сувениры, чтобы рассказать общественности, что происходит за решеткой. Электрошокер, бутылка, дубинка – все это до сих пор используется как устройства для пыток.

Три года назад правозащитники проводили опрос среди тех, кто был наказан административным арестом. Более 30% людей сообщили о применении физической силы при задержании. А 12% опрошенных ощутили различные виды наказания во время содержания под стражей.

Республика Беларусь не ведет соответствующей официальной статистики. Также в национальном законодательстве отсутствует уголовная статья за пытки.

«Единственная информация, которую мы получили из доклада, который подала Беларусь в Комитет против пыток, – это было около 600 заявлений о действиях, которые попадают под определение «пытки». И из всего этого вала заявлений было возбуждено только 10 уголовных дел», – говорит Виктория Федорова, председатель РОО «Правовая инициатива».

Чтобы привлечь внимание к проблеме, правозащитники впервые проводят в этом году Неделю против пыток. Она приурочена к 26 июня – Международному дню в поддержку жертв пыток. В рамках недели правозащитники представили исследование об отношении белорусов к наказаниям.

«Люди, которые не сталкивались с такими ситуациями, они словно воспринимают такие случаи, когда где-то о них слышат, как методы работы этих органов. Наверное, это естественная ситуация, и нужна такая просветительская кампания», – говорит Ирина Прокопчик, одна из организаторов Недели против пыток.

Согласно исследованию, почти 80% опрошенных оправдывают наказание соучастника террориста. Большинство опрошенных не понимает, что такое абсолютное запрещение пыток. Неделя против пыток продлится до 28 июня.