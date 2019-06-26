Загадочный путь в Китай «грязной» нефти из «Дружбы» 3 26.06.2019, 8:46

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Как это могло произойти?

С "грязной" нефтью из "Дружбы" новые сложности. Попытка сбыть часть некондиционного товара в Китае провалилась: таможенные органы КНР запретили покупателям внутри страны приобретать нефть из России с повышенным содержанием хлоридов, сообщило 25 июня агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет DW.

Напомним, нефть с резким превышением хлорсодержащих соединений первыми обнаружили 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Беларуси. Это на несколько недель парализовало российский магистральный экспортный трубопровод, по которому нефть из РФ поступает в пять стран Европы: Венгрию, Германию, Польшу, Словакию и Чехию. В настоящее время "Дружба" работает с перебоями и не в полном объеме. Окончательная очистка займет несколько месяцев - точной даты пока не может назвать никто.

Путь из "Дружбы" в Китай

Но как нефть из российского экспортного трубопровода, идущего в Европу, оказалась в Азии? Чтобы понять это, необходимо познакомиться с путями, по которым нефть из "Дружбы" идет к конечным потребителям. Одно из ответвлений - трубопровод БТС-2, проложенный из российского города Унечи до порта Усть-Луга на Балтике.

В Усть-Луге нефть грузят в танкеры, зафрахтованные, как правило, крупными нефтетрейдерами Vitol, Glencore и Trafigura. Из Усть-Луги значительная часть нефти направляется в порты Роттердама (Нидерланды), Гданьска (Польша) или Ростока (Германия). Но когда в конце апреля выяснилось, что нефть в танкерах не соответствует стандарту по содержанию хлоридов, европейские покупатели от нее отказались. Сбыть некондиционную нефть у нефтетрейдеров, судя по всему, получается с трудом: по данным Reuters со ссылкой на неназванные источники, пока лишь менее половины всей находящейся в танкерах "грязной" нефти - около 600 тысяч тонн - проданы ряду европейских НПЗ.

Всего в трубопровод "Дружба" в апреле попало, по разным оценкам, от трех до пяти миллионов тонн некондиционной нефти с коррозионно-опасными хлоридами. Из этого объема свыше миллиона тонн нефти оказалось в танкерах.

Трейдеры нефти в поисках покупателей

Несколько судов с российской грязной нефтью остались в европейских портах и до сих пор ждут покупателей. Другие суда находятся в открытом море в ожидании указаний о конечной точке назначения. Так как власти Китая не разрешили импортировать некондиционную нефть, то трейдеры ищут альтернативы: так, по данным Reuters, судно Amyntas вместимостью до 270 тысяч тонн, зафрахтованное компанией Glencore, отправляется в Сингапур, а судно, зафрахтованное Vitol, направляется в порт рядом с малайзийской Малаккой.

На фоне проблем с некондиционной нефтью заявки на отгрузки сырья из Усть-Луги резко уменьшились в третьем квартале текущего года: с 6 миллионов до 600 тысяч тонн.

Вопрос компенсаций нефтетрейдерам за поставки некондиционного товара, судя по заявлениям неназванных источников из отрасли, до сих пор не решен. Российские власти предлагают покупателям сначала решить вопрос с некондиционной нефтью, а потом предъявить российской стороне требования о компенсациях. Публично нефтетрейдеры отказываются комментировать ситуацию.

Определение размера компенсаций будет складываться из нескольких позиций, пояснила ранее в интервью DW профессор университета в шотландском Абердине и приглашенный профессор Томского университета Тина Солиман Хантер. Во-первых, это компенсация за скидки на некондиционный товар, во-вторых, оплата неустойки покупателю нефти, а также трейдеру - за очистку и возможный ремонт судов, а также за упущенную прибыль из-за простоя танкеров. По данным из отрасли, простой одного танкера обходится в 25 тысяч долларов в сутки. Общий объем издержек, связанных с загрязнением нефти в "Дружбе", по различным оценкам, превысит миллиард долларов.

Некондиционную нефть никто не спешит очищать

Как ранее писала DW, судьба некондиционной российской нефти не только в танкерах, но и в трубах остается неясной. Представители двух стран - Беларуси и России - отчитывались в последние недели о том, что "грязная" нефть возвращается в Россию. По последним данным белорусской стороны, половина загрязненной нефти откачана реверсными поставками или отправлена в РФ по железной дороге. Представители компании "Транснефть", отвечающей за транспортировку по "Дружбе", ранее пообещали компаундировать грязную нефть, то есть смешать ее с чистой и таким образом привести в товарный вид. Однако, судя по имеющимся сообщениям, смешивание некондиционной нефти на российской территории пока так и не началось.