Сначала интеграция, потом деньги: Россия объяснила отказ в крупном кредите для Беларуси 30 26.06.2019, 14:51

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Официальный Минск будет просить взаймы у Китая.

Россия увязывает выделение Беларуси государственного кредита на 630 млн долларов с интеграционными процессами. Об этом заявил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, сообщает tut.by.

Напомним, в апреле правительство РФ согласовало выделение Минску госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.

«Министр финансов России Антон Силуанов неоднократно говорил, что когда мы выйдем на общий механизм интеграции, то будем решать вопрос кредитного взаимодействия в более широком формате, а не только в рамках этого кредита [на 630 млн долларов], но в целом по всему графику платежей в пользу России», — сказал Ермолович.

Он отметил, что еще в прошлом году белорусские власти понимали, что «кредит увязан с большой повесткой двусторонних отношений и готовились заместить его другими источниками». В итоге было подписано рамочное соглашение с Банком развития Китая и пересмотрены планы по выходу на внутренний рынок гособлигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительство Беларуси до конца года думает привлечь от Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно 500 млн долларов. Что касается дополнительных выпусков облигаций Минфина в иностранной валюте, то при плане в 370 млн долларов уже привлечено 500 млн долларов, сказал Ермолович.

Министр финансов допустил, что если разрешится комплексная ситуация с интеграцией и Беларусь привлечет 630 млн долларов в виде российского кредита, то ресурсы пойдут на погашение обязательств следующего года. «Этот год обеспечен источниками в полном объеме», — сказал Ермолович.

В настоящее время российский кредит имеет для Беларуси большую привлекательность, чем суверенные еврооблигации. Поэтому в Минске допускают корректировку планов по размещению евробондов в 2020 году.