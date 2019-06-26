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Дмитрий Лупач троллит систему

  • 26.06.2019, 16:00
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Дмитрий Лупач
Фото: «Радыё Свабода»

Независимый журналист из Глубокого оплачивает штраф по одному рублю и фотографируется на фоне квитанций.

Два месяца назад суд Глубокского района оштрафовал журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача на 1020 белорусских рублей по двум административным статьям: за сотрудничество с "Белсатом" и участие в Дне Воли, пишет сайт baj.by.

Через несколько дней суд в Шарковщинском районе наказал журналиста еще одним штрафом за сотрудничество с телеканалом «Белсат» без аккредитации.

Оспорить решения в Витебском областном суде Лупачу не удалось, поэтому пришлось штраф платить. После консультации с витебским правозащитником Павлом Левиновым журналист решил оплачивать штраф частями по одному рублю.

- Штрафы, считаю, небольшие. Большие штрафы, по моему мнению, все начнут получать тогда, когда вообще перестанет работать экономика. Теперь она "дышит на ладан", бюджет нужно чем-то наполнять. И если бюджет не наполняет экономика, тогда его наполняют штрафные санкции. У нас же как выстроен Кодекс об административных правонарушениях? Шаг вправо, шаг влево - это административное нарушение, - говорит правозащитник Павел Левинов.

Квитанцию в Шарковщинский суд, Дмитрий Лупач распечатал размером 1,5х1,5 метра. Как говорит журналист, своими действиями он хочет показать абсурдность судов над журналистами.


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