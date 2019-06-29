США могут выдать молдавского олигарха Плахотнюка 29.06.2019, 22:01

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Для этого власти Америки должны получить запрос от Молдовы.

США могут экстрадировать в Молдову олигарха, председателя Демократической партии Влада Плахотнюка. Как пишет «Гордон», об этом сообщил посол Соединенных Штатов в Молдове Дерек Хоган в интервью каналу PRO TV Chisinau 28 июня.

Власти Соединенных Штатов рассмотрят вопрос по делу, если получат запрос об экстрадиции, отметил он.

По словам Хогана, США не заключали никакой сделки с Плахотнюком и экстрадиция является "вполне возможной".

Посол отметил, что ему неизвестно местонахождение политика.

14 июня Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Павла Филипа ушло в отставку в полном составе. Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что решение правительства от Демократической партии уйти в отставку запоздало, а Плахотнюк ответит за свои действия по закону.

15 июня в Демократической партии сообщили, что политик покинул страну – уехал к семье, но намерен вернуться через несколько дней. Куда именно он улетел, в политсиле не уточнили.

Плахотнюк сообщил о планах вернуться в Молдову и бороться в оппозиции, чтобы "вернуть стране стабильность".

После того как ряд политиков уехали из Молдовы, Санду заявила, что возвращения тех представителей власти, которые попытаются сбежать, будут добиваться путем экстрадиции.

По данным СМИ, Плахотнюк может находиться в Великобритании или в США.