В Слониме солдат-контрактник покончил с собой 1 3.06.2019, 15:47

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Факт суицида подтвердили в Минобороны.

Информация о том, что в Слониме в 11-ой механизированной бригаде повесился военнослужащий-контрактник, появилась в Telegram-канале NEXTA. Там сообщалось, что мужчина был откомандирован на парад в Минск. Его отпустили на выходные домой. В Министерстве обороны случай подтверждают, но говорят, что причины суицида не связаны с прохождением военной службы. Все произошло 1 июня, пишет tut.by.

— Военным ведомством совместно с компетентными органами уже изучены обстоятельства суицида военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из частей слонимского гарнизона. Причины поступка, совершенного во внеслужебное время, абсолютно не связаны с прохождением службы и обусловлены личными обстоятельствами, — рассказал пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров.

Военнослужащий характеризовался положительно и добросовестно выполнял должностные обязанности.