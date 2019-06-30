Мощное наводнение разделило Россию на две части 30.06.2019, 8:19

1,866

Фото: Тулун.Life / Vkontakte

Автомобильное сообщение востока и запада страны прервано.

«Людей вывозят на лодках, аэролодках, снимают с крыш вертолетом. Мощное наводнение в Приангарье набирает силу. Передаю эти строки в редакцию в субботу вечером, и, по прогнозу регионального ГУ МЧС на воскресенье, из-за ливневых дождей в Восточном Саяне, в Тофаларии, на юге Иркутской области вода в реках Ия (на ней стоит Тулун), Уда (здесь Нижнеудинск, Широково, Октябрьский), Бирюса (Шиткино, Бирюсинск), Ока (Ухтуй) будет прибывать. По-видимому, подъем уровней воды продолжится и в понедельник. Это называют «ухудшением оперативной обстановки», пишет корреспондент «Новой газеты» Алексей Тарасов.

«Перечисляю только некоторые города и поселки, куда зашла или заходит сейчас большая вода. Всего таких поселений на вечер субботы 31 (а пунктов временного размещения открыто 32), подтоплены или затоплены напрочь 3735 домов (в них жили более 9 тыс. человек). 32 социальных объекта, 13 мостов, 17 участков автомобильных дорог. Затоплен шестикилометровый отрезок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (это в самом Тулуне, здесь уровень воды над проезжей частью около трех метров, и он продолжает расти). Для грузовиков прежде закрыли 150-километровый отрезок федеральной дороги. Но сейчас, с вечера пятницы, стало невозможно проехать из Иркутска как в Братск, так и в Красноярск, а это означает, что автомобильное сообщение восточной части России с западной прекращено.

Иркутское ГУ МЧС оценивает это так: «Участок федеральной трассы в Тулуне безнадежно перекрыт стремительным водным потоком. Здесь скопились десятки автомобилей и людей, желающих проехать, однако сделать это невозможно». И сообщает об одном из отчаявшихся: «Молодой человек отправился покорять водную преграду. В руках была сумка с вещами и ноутбук. Парень стал тонуть, его подхватило быстрое течение ледяной реки и понесло на глазах десятков очевидцев» Далее про то, как его ловко спасли. «Обсохнув немного, он продолжил свой маршрут».

Ранее сообщалось о гибели в Тулунском районе двоих, старика и мальчика (86 и 8 лет): они ночью самостоятельно эвакуировались из поселка Евдокимовского.

Лодка перевернулась, родители ребенка и еще одна супружеская пара (всего в лодке находились шесть человек) спаслись. Однако гибель деда с внуком пока не подтверждена, тела не найдены, в областном правительстве говорят, что они числятся пропавшими (таковых всего трое). Погиб один человек, госпитализированы 16.

Эвакуация пострадавших от паводка жителей Тулуна. Фото: Тулун.Life / Vkontakte

Сколько потеряно домашнего скота, никто пока ответить не может. 27 тысяч жителей сорока поселений остались без электроснабжения из-за паводка.

Тулунский водозабор (обеспечивал 42-тысячный город) полностью затоплен и отключен. И здесь сейчас наиболее проблемная зона. Затоплен не только частный сектор в центральной левобережной части города (где проживали в основном люди старшего поколения), подтоплены и многоэтажки, в которых жителям первых этажей пришлось переносить свои вещи на верхние. В субботу муниципалитет оповещал, что можно набрать самостоятельно воду на четырех водонапорных башнях, однако уже спустя несколько часов горожане начали писать в соцсетях, что воду дают не по всем этим адресам.

В Тулуне в нескольких местах прорвало дамбу (сейчас она полностью под водой). В МЧС опровергают сообщение одного из чиновников Куйтунского района, прозвучавшее на селекторном совещании с Иркутском, о прорыве также дамбы на Оке (притоке Ангары) — это угрожало тремстам жителям, живущим ниже.

В полиции утверждают, что мародерства нет, однако региональные власти сообщают, что «есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях, пострадавших от наводнения». В Тулуне, например, цена на хлеб выросла до 100 рублей за буханку — это говорят чиновники и депутаты, а народ в комментариях на официальной странице мэрии Тулуна «ВК» (сайт не работает) свидетельствует, что на вокзале хлеб продают и по 150.

Иркутский премьер Руслан Болотов потребовал разобраться с ценами на хлеб и питьевую воду (ее сейчас берут из артезианских скважин).

Каким образом власти собираются взывать к совести той части глубинного народа, что наживается на другой, более глубинной, — неясно.

Поручение дано на заседании комиссии ЧС службе потребительского рынка: «совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры», «установить жесткий контроль над ценами» и т.п.

В то же время эти же вроде люди вторые сутки пластаются без отдыха, помогая землякам. Это хорошо видно по районам, где еще есть электричество и связь, — народ через соцсети договаривается и едет. У кого лодки — работают рядом со спасателями. Предлагают кров, зовут «утопленников» к себе домой. Собирают и развозят гуманитарку (речь о тоннах). Правда, комплексный центр соцобслуживания Тайшета попросил «при приобретении продуктов для пострадавших обращать внимание на сроки годности».

Губернатор Сергей Левченко сообщил, что выделены 980 млн рублей из федерального бюджета и областного резервного фонда на компенсации потерпевшим. Тем, кто «окончательно потерял жилье», предложат «за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах». Сибирский полпред Сергей Меняйло: «Выплаты сразу — это 10 тыс. рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба: 50 или 100 тыс. рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено».

С самого утра субботы, когда президент России еще встречался в Японии с германским канцлером, иркутские СМИ и соцсети, не доверяя мировой прессе, уже вовсю сообщали, что Путин срочно вылетает в Иркутск, что «борт № 1» уже над областью, что вот он уже приземлился в Братске, что президент уже всех строит и что уже все разруливает.

Что в Тулуне вода испугалась и начала спадать! Кстати, действительно: как только заговорили о Путине, официальный паблик мэрии Тулуна начал фиксировать снижение уровня воды в реке Ия — на четыре сантиметра, потом на шесть, на восемь. К 21 часу субботы он снизился до 13,69 м (при критической отметке в 7 метров).

Вместе с тем, напомню, по данным на субботу регионального главка МЧС и управления по гидрометеорологии, «в ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 14–15 метров».