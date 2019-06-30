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Более 400 человек вышло на марш в Бресте

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  • 30.06.2019, 12:32
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(обновляется) В городе проходит акция против завода АКБ.

Сегодня в Бресте противники аккумуляторного завода вышли на традиционную акцию протеста на центральной площади города, сообщает корреспондент сайта Charter97.org из Бреста.

«Несмотря на задержание одного из сооснователей завода Виктора Лемешевского и обещания властей приостановить работу предприятия, участники акции заявляют, что будут собираться на площади да тех пор, пока завод полностью не остановит работу», - сообщает корреспондент Charter97.org.

На данный момент на площади Ленина в Бресте собрались более 200 человек.

«Количество людей на площади растет, в акции участвует уже более 300 человек», - сообщает корреспондент из Бреста.

После «кормления голубей» на площади люди пошли маршем по центральным улицам Бреста. В шествии принимает участие более 300 человек.

К 13.00 в марше в Бресте принимают участие более 400 человек.


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