Как в «борьбе с пьянством» СССР преуспел только в карикатурах 12 30.06.2019, 13:59

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На призывы пропаганды люди отвечали сатирическими частушками.

Почти сто лет тому назад вышел первый выпуск сатирического журнала «Крокодил», который на долгие годы стал единственным всесоюзным сатирическим изданием. Подшивки журнала, символом которого был красный крокодил с вилами, хранились во многих советских семьях, ведь тираж изданиях достигал 6,5 миллиона экземпляров. Давайте посмотрим на карикатуры о борьбе с пьянством из легендарного журнала, пишет bigpicture.ru.

В послевоенном СССР несколько раз пытались победить пьянство. В 1958 году объявили бой водке. Ее запретили продавать во всех общепитах (за исключением ресторанов), в непосредственной близости от промышленных предприятий, учебных заведений, а также в местах массовых гуляний. Через 14 лет взялись за объемы производства. Заводы стали выпускать больше вина и пива, но меньше крепкого алкоголя. По всей стране были созданы лечебно-трудовые профилактории, куда любителей заложить за воротник отправляли принудительно. А из фильмов принялись активно вырезать сцены, в которых герои разливают и опрокидывают.

Само собой, на полную мощность работала машина пропаганды. Журналы и газеты пачками печатали карикатуры, изобличающие алкоголиков и самогонщиков. Многие из них были весьма остроумными.

О том, насколько успешной оказалась кампания 1972 года, можно судить по следующим статистическим данным. Потребление алкоголя, которое не превышало 5 литров на человека в год ни в Российской империи, ни в эпоху сталинизма, к концу 70-х достигло отметки в 10,5 литров. А с учетом подпольного самогона — превышало 14 литров. По оценкам, такой уровень был эквивалентен примерно 60 бутылкам водки в год на каждого взрослого мужчину, исключая небольшое количество трезвенников.

Поэтому в 1985 году развернули беспрецедентно масштабную войну с этиловым спиртом. Всем партийным организациям было приказано «решительно и повсеместно усилить борьбу»; в каждой республике ужесточили административные и уголовные наказания за правонарушения, связанные с алкоголем. Впервые государство пошло на снижение доходов от спиртного, которые были очень значимой статьей госбюджета (около 30%).

По всей стране стали распространять статью академика Углова, в которой он доказывал, что пьянство не свойственно русскому народу. Огромное количество профильных магазинов было закрыто. Всем остальным наказали продавать алкоголь только с двух часов дня до семи.

Народный фольклор между тем пополнялся прекрасным:

В шесть утра поет петух, в восемь — Пугачева.

Магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачева.

На недельку, до второго закопаем Горбачева.

Откопаем Брежнева — будем пить по-прежнему.

Спасибо партии родной, что нету водки в выходной!

Но ты не плачь, моя Маруся, — одеколона я напьюся!

Но вскоре Союза не стало, и начались 90-е…