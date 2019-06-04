«Власти из жадности делают одежду и обувь для белорусов «золотыми» 4.06.2019, 7:40

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Запретят ли магазины секонд-хенд в Беларуси?

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лунгина заявила, что торговля секонд-хендом в Беларуси требует дополнительного регулирования.

«Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация — что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась», - заявила глава госконцерна.

Какими последствиями это может обернуться для белорусских торговцев и потребителей дешевой одежды?

На вопросы Charter97.orgотвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме, индивидуальный предприниматель Виктор Марчик.

- Почему секонд-хенд привлек внимание руководителя государственного концерна?

- Думаю, что чиновники отследили, что люди идут одеваться в магазин подержанной одежды и их владельцы сейчас – «последние могикане» среди белорусских ИП, у которых есть прибыль.

А дальше сработала банальная государственная жадность: ах, у вас еще есть деньги – тогда мы идем к вам.

Вторая причина: у людей очень низкие зарплаты, и места под солнцем на рынке торговли одеждой хватит не для всех. «Беллегпром» просто не может выдержать конкуренции с ИП, торгующими дешевой одеждой.

Новость эта, кстати, уже наделала шума у нас в городе. Буквально сегодня я разговаривал с простыми людьми и они мне говорили: мы бы с удовольствием одевались не в секонде, а в бутиках, но по нашим средствам делать этого не можем.

Зарплаты у большинства сейчас хватает только на то, чтобы заплатить подорожавшую «коммуналку» и запастить едой. А одеваться и обуваться люди идут на последние копейки в секонд-хенд. На качество давно никто не смотрит – главное, чтобы цена не кусалась.

Как общественный активист, помимо всего прочего, я занимаюсь еще и волонтерской деятельностью: мы помогаем совсем бедным людям с подержанными вещами. Вещи нам отдают наши предприниматели и те, у кого ситуация получше, а мы развозим их и отдаем тем, кто нуждается.

И я так скажу: огромное количество людей не может себе позволить купить даже б/у одежду и обувь. Просто банально не могут одеться и обуться, особенно в сельской местности – и очень благодарны, когда им привозят такую «гуманитарку».

Поэтому говорить в такой ситуации о том, что надо «отрегулировать» секонд-хенды – это просто кощунство. Это неуважение к людям, которых власть сама и довела до такого уровня жизни.

- Означает ли заявление главы «Беллегпрома», что секонд-хенд в Беларуси могут вообще запретить?

- Думаю, что запрещать они не будут. Здесь власти преследуют другую цель. С секонд-хендом сделают так, как сделали с киосками на остановках. Сначала задавили предпринимателей, которые ими владели, а потом поставили над этим бизнесом своего человека – друга Лукашенко бизнесмена Олексина, владельца «Табакерок».

С секонд-хендом, думаю, хотят сделать то же самое, что и с «Табакерками». Бизнес для ИП сделают невыносимым – а потом заберут эту «делянку» себе. Рейдерский захват.

У нас действуют как обычно: если голова болит – зачем ее лечить? Ее надо просто срубить. Если видят, что люди не покупают белорусское, власти не хотят это проанализировать и попытаться поднять зарплаты. Зачем? Ведь тогда, возможно, придется отказаться от новых дворцов и 100-метров больничных палат с золотыми унитазами. Проще ведь взять – и все поделить. Точнее, отобрать.

- Что вы думаете по поводу упоминания таможенных пошлин?

- Ну это же откровенная чушь и глупость. Как может ИП не заплатить пошлину? Он что – в носках этот товар везет «по чайной ложке»? Подержанную одежду из Европы фурами завозят. Это не мышь, как она может мимо таможни проскочить?

Скорее всего, будут просто повышать таможенные пошлины для ИП. Цены, соответственно, для потребителей тоже вырастут. А потом, когда разорят предпринимателей и отдадут этот бизнес своим, отыграют все назад с таможенными пошлинами.

Приведет ли монополия «Беллегпрома» к подорожанию одежды и обуви в Беларуси?

- Думаю, что да. Как и всякая монополия и отсутствие конкуренции. Мы это уже много раз проходили. Но когда эта власть о людях думала? Так что можно готовится к тому, что одежда и обувь для белорусов станут «золотыми».

Структура власти сейчас такова, что чиновник каждого уровня, начиная с самого верха, думает только о том, как обеспечить свою семью – за счет простых людей.

Поэтому цены на одежду и обувь поднимут легко и не задумываюсь. Возможно, это уже заложено в сценарий. Как и в другие сценарии от властей, например, в ту же деноминацию. Обманули людей капитально. Лукашенко клялся, что цены после деноминации не вырастут – а многие продукты подорожали как минимум в 10 раз! Самый простой пример: сливочное масло. До деноминации стоило 3 тысячи, сейчас – 3 рубля. А ведь это – 30 тысяч «старыми»!

То же самое будет и с одеждой и обувью. Монополист на рынке начнет диктовать свои условия.

- Как вы прокомментируете то, что свои претензии к секонд-хенду и ИП глава «Беллегпрома» объяснила желанием, чтобы люди «покупали белорусское»?

- Чиновники, начиная с самого главного, не раз призывали нас «купляць беларускае».

Почему они сами тогда ездят не на «Джили», а на «Майбахах», и носят часы «Филипп Патек», а не «Луч»? Сначала пусть посмотрят на себя и на своих родственников. Каждый из них носит хорошие, импортные вещи.

Разве простые белорусы виноваты, что госпредприятия шьют по совдеповским лекалам? Их продукция – блеклая, мрачная, к ней даже подходить не хочется, не то что надевать…

Поэтому людей никак не заставят такими методами «покупать белорусское». Пусть просто научатся делать конкурентный товар. А для этого он должен быть: доступным, качественным, дешевым и красивым.

- А что будет с ИП в случае усиления монополии «Беллегрпрома»?

- Они просто пополнят армию безработных – тех, кого власти называют «тунеядцами». В стране увеличится удельный вес безработных, недовольных, по-настоящему рассерженных людей.