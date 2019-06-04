Названы лучшие напитки для очистки печени 1 4.06.2019, 9:28

4,511

Их легко можно приготовить в домашних условиях.

Печень — один из наиболее важны органов в организме человека. Она отвечает за очистку всего организма, распознает вредные вещества и выводит их.

Для профилактики и оздоровления печени существует немало лекарственных средств. Однако каждый и них имеет те или иные побочные эффекты. Для того, чтобы помочь своей печени выводить токсины и прочие вредные вещества из организма, медики рекомендуют периодически употреблять простые лечебные напитки, которые легко можно приготовить в домашних условиях, пишет udf.by.

Данные напитки для большей эффективности стоит употреблять перед сном. Так, одним из наиболее полезных является настой ромашки, в который можно добавить ложку меда.

Также чистит печень и ускоряет обменные процессы в организме лимонный отвар. Он может помочь даже избавиться от лишнего веса, но его не стоит употреблять слишком часто, чтобы не нарушить кислотность желудка.

Для приготовления лимонного настоя нужно нарезать лимон вместе с кожурой и залить чистой водой. Довести до кипения. Можно добавить немного меда.

Чай с лимоном и имбирем также является полезным напитком для печени. Он не только улучшит ее работу, но и поможет в похудении. Рекомендуется выбирать зеленые сорта чая. Этот напиток можно пить также утром, желательно за полчаса до завтрака.