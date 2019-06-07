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«Огурцы, помидоры – все затонуло»

  • 7.06.2019, 15:57
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Как жители Полесья борются с большой водой.

Для жителей Полесья весеннее половодье необузданной реки Горынь – явление вовсе не удивительное. Происходит это, пожалуй, ежегодно. Но нынешнее поднятие уровня воды для них стало настоящей бедой. Дело в том, что наводнение происходит в марте и в течение недели вода уходит. А вот чтобы в конце мая вдруг разлилась река и уровень воды не спадал неделю – это проблема, пишет сайт телеканала «Белсат».

В деревне Рубель, что в Столинском районе, вода уничтожила целые поля картофеля, капусты. В саму деревню вода практически не попала, так как она отделена от Горыни высокой дамбой.

На полях же до сих пор работают сельчане, откачивают воду. Помогает и местное хозяйство. Вода при этом отрезала Рубель от соседней деревни Бережное. Мост через реку здесь затопило. Теперь жителям деревни, чтобы попасть в райцентр, необходимо сделать огромный круг через Давид-Городок.

«Огород пропал. Помощи никакой не имеем. Я была у председателя сельсовета, жаловалась ему на это, но услышала в ответ, что, мол, если я пенсионерка, то мне нужно обращаться за адресной помощью в районное соцобеспечение», – рассказала Ольга Ивановна, жительница деревни Уголец Столинского района.

«Председатель сельсовета только разводит руками. Но обидно то, что он даже не наведался к нам. Даже не посочувствовал. Пусть бы приехал сюда, то нет», – возмущается Ольга Ивановна.

Вода в пойме Горыни уже больше недели и не спадает

«Очень медленно уходит вода. Не помним такого, чтобы было. Обычно резко увеличится уровень и внезапно спадает. А теперь – беда. Все в огородах пропало. Еще неприятно, что вода воняет. Ведь река смыла все уличные туалеты, навоз из хлевов», – говорит жительница села Бережное.

Примечательно, что, чем ближе к Столину, тем цена на огурцы больше. Так, по состоянию на 4 июня цена на эти овощи в Рубле составляла около 50 копеек за килограмм, а в Белоуше – уже 80 копеек. А все потому, что у многих сельчан парники оказались в воде и урожай погиб.

Житель Белоуши Михаил говорит, что успел собрать в своем парнике всего лишь один урожай, как пришла вода.

«Нас никто не предупреждал, что придет вода. Все внезапно произошло. Вода у нас постоянно здесь повышается, но чтобы в июне, когда уже посажено все, – того не припомню даже. Обидно, что и никто не поможет. Обращались к местной власти, но там говорят, что это наши проблемы», – рассказал хозяин из Белоуши Михаил.

У сельчанина, как и у многих других хозяев, в этом году парники оказались полностью под водой. Огурцы и помидоры, которые уже поспели, просто пропали.

«Еще в начале мая я обращался в страховые компании, чтобы застраховать свои поля, но мне отказали в этом. Такое ощущение, что просто знали что-то», – говорит Михаил.

Но, на самом деле, «Белгосстрах» воздерживается от сотрудничества с сельчанами. На условиях анонимности работница государственной компании отметила, что посадки у людей не страхуются. Это чрезвычайно рискованно с учетом нашей климатической зоны.

Поиски средств для компенсации ведутся

Председатель Белоушского сельского исполнительного комитета Ирина Пилипчук рассказала, что много людей обратилось к местным властям.

«Все хотят, чтобы им была компенсирована хотя бы стоимость семян. Ведь уже известно, что после наводнения урожая не будет. Не могу точно сказать, сколько, как и кому будет выплачена компенсация. У нас есть сведения о каждом. Но ждем решения. Пока могу сказать, что лица, работающие согласно коллективному договору, обращались за помощью на предприятия, и им выплатят», – отметила Ирина Пилипчук.

Вода уходит очень медленно

Наибольшие потери Горынь нанесла сельчанам Бережного, Белоуши, Манькович и еще ряда меньших деревень, которые расположены вдоль реки. В этих поселениях живет около 8 тысяч человек. Дворы хозяйств, стоящих ближе к реке, оказались под водой. По данным Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям (РОЧС), уровень воды на посту «Викаровичи» на начало наводнения составил около 533 сантиметров. А при уровне 530 см приусадебные наделы жителей оказываются под водой.

«Сейчас вода на уровне 490 сантиметров. Она постепенно уходит. Но приусадебные наделы жителей до сих пор остаются затопленными», – рассказал Александр Минчик, начальник Столинского РОЧС.

До сих пор Горынь так и не вошла в свои берега. Многие большие села, которые стоят рядом с руслом, спасают разве что только дамбы, насыпанные вдоль реки.


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