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Под Киевом самолет экстренно сел на воду

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  • 7.06.2019, 22:31
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Фото: ГСЧС

Экипаж спасен.

Сегодня, 7 июня, в 15:16 от командира самолета АН-2 руководителю полетов аэродрома Чайка поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду вблизи села Чайка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает liga.net.

В 15:38 самолет осуществил аварийную посадку на воду.

В 16:30 подразделения ГСЧС спасли троих членов экипажа, доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи.

Состояние членов экипажа удовлетворительное.

Точная причина экстренной посадки не сообщается.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

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