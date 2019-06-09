За день после открытия границы с Колумбией ее пересекли 37 тысяч граждан Венесуэлы 2 9.06.2019, 15:46

Фото: AP

Венесуэльцы устремились за вещами первой необходимости.

После открытия 8 июня по распоряжению узурпатора Николаса Мадуро границы с Колумбией ее пересекли 37 тыс. граждан Венесуэлы. Об этом сообщил гендиректор миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер, передает gordonua.com.

По его словам, 37 тыс. граждан Венесуэлы смогли вернуться в свою страну "с предметами первой необходимости, не подвергая опасности свои жизни на так называемых тропах".

Крюгер отметил, что "у диктатора Мадуро все еще есть несколько блокад на пограничных переходах", которые препятствуют передвижениям граждан.

По данным на 18.00, из Венесуэлы в Колумбию прошло немногим более 30 тыс. венесуэльских граждан.

Мадуро распорядился открыть пограничные пункты пропуска на границе с Колумбией, в штате Тачира.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро. В Госдепартаменте США заявили, что Мадуро должен уйти в отставку.

5 февраля военнослужащие венесуэльской армии, подконтрольные Мадуро, заблокировали мост на границе с Колумбией, по которому в страну должны были доставить гуманитарную помощь США. Президент Колумбии распорядился вернуть грузовики назад.

23 февраля глава внешнеполитического ведомства Колумбии Карлос Холмс Трухильо решил отозвать консулов страны из Венесуэлы после того, как Мадуро заявил, что разрывает отношения между странами и дает дипломатам 24 часа, чтобы покинуть страну.