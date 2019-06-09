В Могилевской области со стрельбой останавливали Audi Q7 из РФ 5 9.06.2019, 15:48

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Автомобилем управлял нетрезвый россиянин.

Сегодня в 3:45 в Мстиславском районе Могилевской области было не так спокойно, как в другие ночи. Сотрудники местной ГАИ со стрельбой останавливали нетрезвого водителя Audi Q7. Такую информацию сообщает агентство БелТА со ссылкой на УГАИ МВД.

Инцидент произошел на 59-м км автодороги Чаусы — Мстиславль — граница РФ вблизи деревни Сапрыновичи Мстиславского района. Наряд сотрудников ДПС на служебной машине преследовал автомобиль Audi Q7 на российских номерах, водителем которого был 27-летний житель Смоленской области России. Турист оказался пьяным.

«Имелись достоверные сведения, что он управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в УГАИ. На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал. Для остановки машины использовалось оружие. Водитель задержан. Составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение неоднократных требований об остановке. Проводится проверка.