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Отлично играющий в баскетбол работ стал звездой Сети

  • 1.07.2019, 10:42

Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Томохиро Номи из Японии, работающий в компании «Toyota», однажды собрал вокруг себя группу единомышленников, чтобы создать необычного робота, пишет 120.su.

В итоге то, что было всего лишь проектом, которым люди занимались в свободное время, стало замечательным успехом в демонстрации потенциала робототехники и искусственного интеллекта.

Томохиро и его команда создали CUE3 — это робот, умеющий забрасывать баскетбольный мяч в корзину. Потребовалось немало времени, чтобы усовершенствовать робота, ведь перед его создателями вставали всё новые и новые сложности — например, более ранним версиям, уже научившимся справляться с мячом, требовалось как минимум 3 минуты на то, чтобы «перезарядиться» для следующего броска.

Перед окончательным вариантом CUE3 встала непростая задача — роботу нужно было забросить 2020 мячей (ведь именно в 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры). В итоге необычный спортивный аппарат справился с предложенным заданием за 6 часов и 35 минут.

Узнав о таком диковинном изобретении, с Томохиро связались представители Книги рекордов Гиннеса. Так что теперь талантливый CUE3 стал мировым рекордсменом как гуманоидный робот, сумевший забросить в баскетбольную корзину больше всего мячей.


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