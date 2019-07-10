Саудовская Аравия вложит $18 миллиардов в увеличение добычи нефти 10.07.2019, 13:42

Это позволит добывать дополнительно 550 тысяч баррелей нефти и 2,5 млрд кубических футов газа в сутки.

Саудовская Аравия запускает программу увеличения мощности двух крупных месторождений углеводородов, расположенных на шельфе Персидского залива.

Государственная государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco заключила контракты с 16 национальными и зарубежными подрядчиками на строительство нефтяных платформ, трубопроводной и промышленной инфраструктуры, сообщает finanz.ru.

Общий объем инвестиций составит 18 млрд долларов, говорится в релизе Saudi Aramco. Это позволит добывать дополнительно 550 тысяч баррелей нефти и 2,5 млрд кубических футов газа в сутки.

«Эти две программы существенно увеличат возможности Saudi Aramco по нефтедобыче и переработке газа, укрепляя наши позиции в качестве ведущего поставщика энергоносителей», - заявил президент компании Амин Нассер.

На шельфовом месторождении Marjan планируется построить 24 новых платформы, что даст возможность добывать дополнительно 300 тысяч баррелей тяжелой нефти сорта Arab Medium.

Программа расширения на другом месторождении - Berri - предполагает увеличение мощности на 200 тысяч баррелей в день. Для этого будут созданы два искусственных острова для бурения, установлены 11 платформ.

Еще 500 тысяч баррелей дополнительной ежедневной добычи Саудовская Аравия может получить в результате разрешения многолетнего спора по «нейтральной зоне» - пустынной территории площадью 5,7 тысячи квадратных километров на границе королевства и Кувейта, где нефтяные скважины были остановлены в 2014-15 гг.

Эр-Рияд и Кувейт достигли прорыва в переговорах о судьбе спорного района и готовят документы к подписанию в ближайший месяц, сообщили Bloomberg осведомленные источники.

В «нейтральной зоне» находятся два месторождения-гиганта Khafji и Wafra. Если договоренность будет достигнута, добыча там возобновится, утверждают собеседники агентства.

Спор о судьбе этих залежей возник в 2009 году, когда Саудовская Аравия продлила концессионное соглашение с американской Chevron, предоставив ей право качать нефть до 2039 года. Кувейт заявил, что решение было принято без консультаций с ним.