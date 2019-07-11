закрыть
11 июля 2019, четверг, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ян Пекло: Украина – ключ к европейской безопасности

  • 11.07.2019, 14:20
Ян Пекло
Фото: PR24/JW

Страна должна быть интегрирована в ЕС и НАТО.

Экс-посол Республики Польша в Украине, исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло заявил, что Европейский Союз должен гарантировать официальному Киеву перспективу членства в ЕС, потому что без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности.

Как передает "Польское радио", об этом дипломат заявил в Кракове во время своего выступления на собрании восемнадцатой Летней вышеградской школы.

Пекло напомнил, что Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы против России, которая пытается превратить восточную границу Европы в "черную дыру".

"Россия пытается Украину покорить и создать такую ситуацию, чтобы Запад прекратил серьезно воспринимать Украину, чтобы Украина осталась в сфере влияния кремлевской власти", - заявил экс-посол.

В то же время Пекло отметил невероятные усилия пятого президента Украины Петра Порошенко, которому удалось "изменить всю геополитику" в регионе.

"Украине удалось еще кое-что абсолютно чрезвычайное. На самом деле, в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной, и перестала быть канонической Церковью, которая была в Украине во власти Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную геополитику. На самом деле, если Украину отдадут России, то мы получим такую гниющую черную дыру в Европе, которая может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом", - подчеркнул он.

Поэтому Пекло считает, что в интересах Европы, "чтобы Украина сохранила перспективу членства в Европейском Союзе, и чтобы Украина получила также План действий по членству в НАТО".

Дипломат напомнил, что Украина - "это большой рынок и это ключ к безопасности Европы".

"В дополнение, это, с точки зрения интересов Польши, на самом деле наш важнейший сосед, весомый союзник, в том числе на восточной границе ЕС. И без этой Украины сейчас, уже после того, что случилось, невозможно создать европейскую систему безопасности", - отметил Пекло.


популярное за неделю

Мнение

Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
«Праздник» требовал жертв
«Праздник» требовал жертв Валерий Карбалевич
Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип