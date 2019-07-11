Ян Пекло: Украина – ключ к европейской безопасности 11.07.2019, 14:20

Ян Пекло

Фото: PR24/JW

Страна должна быть интегрирована в ЕС и НАТО.

Экс-посол Республики Польша в Украине, исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло заявил, что Европейский Союз должен гарантировать официальному Киеву перспективу членства в ЕС, потому что без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности.

Как передает "Польское радио", об этом дипломат заявил в Кракове во время своего выступления на собрании восемнадцатой Летней вышеградской школы.

Пекло напомнил, что Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы против России, которая пытается превратить восточную границу Европы в "черную дыру".

"Россия пытается Украину покорить и создать такую ситуацию, чтобы Запад прекратил серьезно воспринимать Украину, чтобы Украина осталась в сфере влияния кремлевской власти", - заявил экс-посол.

В то же время Пекло отметил невероятные усилия пятого президента Украины Петра Порошенко, которому удалось "изменить всю геополитику" в регионе.

"Украине удалось еще кое-что абсолютно чрезвычайное. На самом деле, в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной, и перестала быть канонической Церковью, которая была в Украине во власти Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную геополитику. На самом деле, если Украину отдадут России, то мы получим такую гниющую черную дыру в Европе, которая может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом", - подчеркнул он.

Поэтому Пекло считает, что в интересах Европы, "чтобы Украина сохранила перспективу членства в Европейском Союзе, и чтобы Украина получила также План действий по членству в НАТО".

Дипломат напомнил, что Украина - "это большой рынок и это ключ к безопасности Европы".

"В дополнение, это, с точки зрения интересов Польши, на самом деле наш важнейший сосед, весомый союзник, в том числе на восточной границе ЕС. И без этой Украины сейчас, уже после того, что случилось, невозможно создать европейскую систему безопасности", - отметил Пекло.