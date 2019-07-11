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Зампред Дзержинского райисполкома получил взятку валторной

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  • 11.07.2019, 14:27
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Иллюстрационное фото

Чиновник получил музыкальный инструмент за «лоббирование интересов».

По информации Следственного комитета заместитель председателя Дзержинского райисполкома подозревается в коррупции, сообщает officelife.media.

По имеющимся сведениям предметом взятки были музыкальный инструмент – валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности.

Все это, как считает следствие, чиновник получал от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов.

Зампред задержан. В его отношении по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (взятка).


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