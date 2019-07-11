Зампред Дзержинского райисполкома получил взятку валторной

Зампред Дзержинского райисполкома получил взятку валторной11
- 11.07.2019, 14:27
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Чиновник получил музыкальный инструмент за «лоббирование интересов».
По информации Следственного комитета заместитель председателя Дзержинского райисполкома подозревается в коррупции, сообщает officelife.media.
По имеющимся сведениям предметом взятки были музыкальный инструмент – валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности.
Все это, как считает следствие, чиновник получал от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов.
Зампред задержан. В его отношении по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (взятка).