Джефф Платт - лучший хоккеист Беларуси сезона-2018/19 2 11.07.2019, 15:27

Джефф Платт

На втором месте — защитник минского «Динамо» Хенкель.

По завершении сезона-2018/19 "Прессбол" провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси. 253 респондентам предлагалось назвать трех, на их взгляд, сильнейших игроков и наставников страны. Подсчет голосов проводился по стандартной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.

В ходе опроса участники назвали фамилии 59 игроков (7 вратарей, 15 защитников и 37 нападающих), представлявших 26 команд. Чаще всех упоминалось минское "Динамо" — 15 игроков. На втором месте "Юность" — 11, потом "Неман" — 8, молодечненское "Динамо" — 5, "Шахтер" — 4, "Витязь" — 3 плюс по одному мастеру из еще 20 клубов.

В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19 стал нападающий "Йокерита" и национальной сборной Беларуси Джефф Платт, набравший 367 баллов (100 первых мест, 25 вторых и 17 третьих). Вторым оказался защитник минского "Динамо" и сборной, участник "Матча звезд КХЛ"-2019 Кристиан Хенкель — 190 (29, 41, 21). Третьим к символическому финишу пришел форвард "Юности" Михаил Стефанович — 115 (17, 23, 18). Из прошлогоднего трио лауреатов (Воробей, Павлович, Шарангович) нынче на своеобразный пьедестал не поднялся никто.