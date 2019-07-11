Ученые определили безвредную дозу шоколада 11.07.2019, 21:10

1,769

Есть шоколад лучше в первой половине дня, так как продукт является калорийным.

Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья. Медики также посоветовали употреблять лакомство в первой половине дня из-за высокой калорийности. Какой лучше выбрать и в чем его польза и опасность, рассказали эксперты.

Ежедневно без вреда для здоровья можно съедать полплитки темного шоколада, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт, в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть.

Есть шоколад лучше в первой половине дня, так как продукт содержит сахар и является калорийным, кроме того в нем есть вещества, обладающие возбуждающим действием –- алкалоиды, которые способны ухудшать процесс засыпания.

Противопоказаниями для употребления шоколада, по мнению врачей, являются заболевания поджелудочной железы.

При неумеренном потреблении шоколада также возможен набор массы тела и повышение риска нарушения углеводного обмена. Кроме того, шоколад может вызывать дискомфорт в желудке и вздутие, не стоит забывать и о риске развития кариеса.

Также, по мнению ученых из Иллинойского университета в США, шоколад может защитить от диабета. Оказалось, что фенольные соединения, содержащиеся в шелухе какое-бобов, способствуют восстановлению поврежденных митохондрий, блокируют воспалительные процессы, и уменьшают степень накопления жира в адипоцитах — жировых клетках.

По мнению исследователей, потребление веществ экстракта может предотвратить митохондриальную дисфункцию, приводящую к сопротивляемости инсулину. Они предполагают, что фенолы можно извлекать из шелухи для добавления в продукты, повышая их пищевую ценность.

Кроме того, входящие в состав шоколада гидрохиноны в сочетании с цинком замедляют процесс старения.

Немецкие специалисты установили, что в процессе объединения цинка и гидрохинона создается комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазу. Как отмечается, этот фермент оказывает антиоксидантное действие. При этом в результате метаболизма он может замедлить старение организма.