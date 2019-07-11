Как белорус пикитирует посольство России в США 1 11.07.2019, 22:55

Вячеслав Бортник уже второй раз за два месяца выходит на акцию протеста.

Вячеслав Бортник, уроженец Гомеля, который уже 6 лет живет в США и работает в правозащитной организации «Amnesty International», в начале июня и июля текущего года выходил к российскому посольству с плакатом «Путин, руки прочь от Беларуси» (Putin, hands off Belarus), сообщает «Гомельская весна».

«Таким образом я выражаю свою личную обеспокоенность будущем родной Беларуси, - объясняет Вячеслав Бортник. - Из того, что мы видим и читаем складывается впечатление, что белорусский народ либо поддерживает углубление интеграционных процессов с Россией, либо ему безразлична судьба независимости страны. Хотя, если Россия захочет аннексировать Беларусь, Лукашенко никто спрашивать не будет».

По мнению Вячеслава Бортника, белорусские политики и политологи, которые приезжают в Вашингтон разделились в своих мнениях относительно возможной интеграции с Россией: «Наблюдается выжидательная политика: авось пронесет. Но я полностью согласен с Андреем Санниковым - если мы сейчас будем молчать, никто нам потом не поможет и будет поздно. Все это очень беспокоит».

Уже традиционно сотрудники российского посольства сначала сфотографировали протестующего, а потом вызвали полицию и американские спецслужбы, мотивируя это, якобы, нарушением работы посольства.

«Полиция конечно приехала, но скорее для формы. Они защищают общественный порядок, и нас в том числе, а не только российское посольство от нас» - рассказал Бортник.