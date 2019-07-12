Люстрация от Зеленского: появился текст законопроекта 16 12.07.2019, 12:03

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Владимир Зеленский

Документ зарегистрирован в Верховной Раде.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского о новой люстрации. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, сообщает rbc.ua.

Так, законопроект №10444 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очищению власти" был внесен в ВР 11 июля.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очищению власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очищения власти.

Так, под люстрацию подпадают лица, которые занимали должность (должности) в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию:

президента Украины, председателя Верховной рады Украины, первого заместителя и заместителя председателя ВР, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины;

министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета министров Украины;

главы Национального банка Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества, главы Государственного комитета телевидения и радиовещания, их первого заместителя, заместителя;

генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует госполитику в сфере гражданской защиты, их первого заместителя, заместителя;

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первого заместителя, заместителя;

главы Администрации президента Украины, руководителя Государственного управления делами, руководителя Секретариата Кабмина, правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя;

члена Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), члена Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, главы Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины;

руководителей государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано ГК "Укроборонпром", а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Напомним, ранее Зеленский в своем видео-обращении предложил усилить люстрацию. Глава государства рассказал о законопроекте, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной рады, генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.