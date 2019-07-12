Госдеп США предупредил инвесторов о «подводных камнях» для бизнеса в Беларуси 1 12.07.2019, 18:10

В докладе рассказывается о преследовании иностранных инвесторов и несвободных судах.

Государственный департамент США опубликовал обзор инвестиционного климата в Беларуси, сообщает "Еврорадио".

В нем перечисляются многочисленные “подводные камни”, с которыми могут столкнуться инвесторы.

Инвестиции в госсектор

Составители доклада отмечают, что, несмотря на свою официальную открытость для иностранных инвестиций, Беларусь не приватизировала большинство госпредприятий. “Инвестиции в сектора, в которых доминируют госпредприятия, находятся под угрозой со стороны регулирующих органов, — отмечают авторы обзора. — Предполагается, что инвесторы, будь то белорусские или иностранные, пользуются равным правовым режимом и имеют одинаковые права на ведение деловых операций или открытие нового бизнеса в Беларуси. Тем не менее, согласно многочисленным источникам в местных деловых кругах и независимых средствах массовой информации, применение существующих законов и неписаной практики может привести к дискриминации частного сектора, включая иностранных инвесторов, независимо от страны их происхождения”.

Неравенство в экономике

Авторы обзора отмечают, что государственные предприятия, которые обеспечивают до 75 % ВВП Беларуси, получают льготный доступ к госконтрактам (сложно сказать, что имеется в виду) и субсидии, а также пользуются списанием долгов. При этом на частных предприятиях и на их государственных конкурентах, как правило, лежит одинаковое налоговое бремя. “Частные предприятия не имеют такого же преференциального доступа к земле и сырью”, — замечают авторы обзора.

Судебная система

Несколько раз авторы обзора возвращаются к оценке белорусской судебной системы. Они ставят под сомнение ее независимость и “способность рассматривать дела объективно, а не в пользу влиятельного центрального правительства”. А чуть дальше замечают, что "судебная система страны не является независимой от исполнительной власти и не является прозрачной", а "отсутствие независимой судебной системы означает, что у инвесторов мало возможностей для решения проблем коррупции".

И еще раз: “Согласно докладу Freedom House за 2018 год, органы исполнительной власти могут напрямую влиять на решения судов, если затрагиваются политические или экономические интересы, и такое влияние принимает форму прямых указаний должностных лиц”.

Недоверие к предпринимателям

Несмотря на то, что правительственные организации поощряют прямые иностранные инвестиции политика как правительства, так и местных органов власти часто отражает старомодное недоверие к частному предпринимательству, считают авторы обзора: “В Беларуси сохраняются элементы командной экономики в советском стиле. Президент и его администрация предварительно проверяют и одобряют все значительные (многомиллионные) иностранные инвестиции”.

Политическая среда

По оценкам посольства США, вероятность широкомасштабного насилия по политическим мотивам, которое негативно скажется на интересах иностранной собственности, невелика.

Коррупция

В 2019 году Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) публично заявила, что Беларусь не соответствует их антикоррупционным стандартам. Авторы обзора отмечают, что это было первое подобное заявление в истории. “По данным Совета Европы, Беларусь не выполнила 20 из 24 рекомендаций, вынесенных в 2012 году; не санкционировала публикацию отчета за 2012 год или соответствующих отчетов о соответствии; с 2017 года не отвечал на запросы GRECO об организации миссии высокого уровня в Беларусь”, — пишут авторы обзора.

Рекомендации GRECO касались укрепления независимости судебных органов и прокуратуры, а также повышения автономии правоохранительных органов и ограничения “иммунитета” определенных категорий лиц. По мнению авторов обзора, отказ Беларуси от сотрудничества с европейскими антикоррупционными органами означает, что коррупция растет в правительственной иерархии и в системе госзакупок.