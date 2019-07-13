Выступление спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США перенесли 13.07.2019, 8:06

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РОБЕРТ МЮЛЛЕР

Роберт Мюллер выступит на неделю позже, чем ожидалось.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 24 июля даст показания перед комитетами Палаты представителей Конгресса по делам юстиции и разведке. Перенос слушаний с 17 июля даст американскому народу более глубокое понимание расследования спецпрокурора, заявил председатель комитета по делам юстиции Джерольд Надлер вечером в пятницу, 12 июля, пишет dw.com.

По его словам, общество также сможет получить представление о собранных доказательствах - как касательно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, так и возможного воспрепятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны Дональда Трампа.

Комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера с мая 2017 года расследовала предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. После ознакомления с результатами генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил в марте 2019 года, что Мюллер не обнаружил сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

По словам генпрокурора, в докладе не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным Роберта Мюллера, через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.