Стало известно, какие тайны скрывает «невидимая» сторона Солнца 1 14.07.2019, 11:26

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Скрытый слой Солнца может сильно повлиять на жизнь на Земле.

У астрономов есть расхожее выражение: «удачи и чистого неба». Для тех, кто охотится за затмениями (как я), это особенно важно. У нас есть всего две минуты и нет второго шанса — одно маленькое облачко может все испортить, пишет nv.ua.

Тысячи туристов собираются, чтобы посмотреть на затмение вместе с несколькими дюжинами ученых, для которых это уникальная возможность исследовать внешний слой атмосферы солнца — известный как солнечная корона. Как и Земля, Солнце имеет атмосферу и магнитное поле, которое простирается на большие дистанции в космосе. Солнечная корона — это плазма, состоящая из разделенных протонов и электронов, с температурой в миллион градусов Цельсия или выше.

В этой чужой среде жаркой, магнетизированной плазмы, физика ведет себя странным образом. Но безопасность землян может зависеть от того, насколько мы ее понимаем — вспышки в короне способны оказывать сильный и потенциально опасный эффект на Землю.

Из этого слоя атмосферы Солнца происходит постоянная утечка плазмы в межпланетный космос, которую называют солнечным ветром. Ученые открыли его в 1859 году, когда за солнечной вспышкой последовало сильное полярное сияние, видимое по всей Земле. Судя по свидетельствам, оно было настолько сильным, что благодаря этому свету люди могли читать ночью газеты. Одно из названий этого происшествия — событие Кэррингтона, когда электрический ток, созданный вспышкой, причинил большой ущерб телеграфным системам.

Крупная вспышка может причинить огромный ущерб мировой экономике

Теперь, когда общество становится все более зависимым от технологий, развитие понимания космической погоды и умения предсказывать ее, стало важнее, чем когда-либо. Вспышки на Солнце могут повредить или разрушить космические аппараты, системы энергоснабжения, навредить авиаперелетам, коммуникациям и системам GPS. При благоприятных для нее условиях крупная вспышка, как это произошло в 1859 году, может причинить огромный ущерб мировой экономике, исчисляемый в сотнях миллиардов долларов.

Темная сторона солнца

Вне затмения солнечная корона не видна из-за чрезвычайно яркого света, исходящего напрямую из видимой поверхности солнца — фотосферы. Фотосфера в миллион раз ярче, даже чем ярчайшие регионы короны, поэтому наблюдение за короной напоминает исследование поведения светлячка, летящего рядом с маяком. Ученые потратили годы и много средств, готовясь к этому двухминутному феномену.

Полное затмение происходит, когда луна проходит перед Солнцем, блокируя яркий солнечный диск и отбрасывая тень на Землю. В течение нескольких часов, эта тень движется по поверхности Земли — быстрее Конкорда. «Путь тотальности» (так называют путь, по которому следует тень) настолько велик, что пересекает океаны и континенты.

Нам повезло, что корона видна во всей своей красе во время полного солнечного затмения. И слово «повезло» — наиболее подходящее в данном контексте. Представьте, какова вероятность существования обитаемой планеты с разумной жизнью, с луной правильного размера и на правильной дистанции, которая выглядит так, будто имеет тот же размер, что и Солнце и может затмить его. В то время, когда луна закрывает яркий диск солнца, окружающая Солнце атмосфера выглядит как бледное кольцо, с простирающимися лучами, которые исходят от Солнца как корона — отсюда и соответствующее название.

Чтобы безопасно следить за Солнцем и изучать корону во время затмения, вам нужны специальные фильтры для спектрометра. Во время затмения спектрометр принимает свет от солнечной короны вдоль длинного и узкого отверстия, через которое сканируются вся корона. Свет направляется в три отдельных канала, в зависимости от длины волн и потом расщепляется на детекторы, которые фиксируют насколько плотной и горячей является плазма — информацию, которую ученые не могут получить иным путем.

В перспективе спектрометр может находиться и в космосе, непрерывно исследуя солнечную корону, наблюдая за Солнцем со спутника. Ученые могли бы воссоздать магнитное поле короны, плазму и другие детали, чтобы наконец понять эту экстремальную и таинственную среду — и подготовить Землю к ее перепадам.

Такие затмения, как наблюдаемое в Южной Америке в 2019 году — позволяют сделать детальный снимок солнечной атмосферы и дают очень редкий шанс узнать больше о скрытом слое Солнца, который может сильно повлиять на жизнь на Земле. А еще это довольно дешево — по сравнению с космическими миссиями, и может помочь ученым разработать инструменты для исследования космоса. Как всегда, мы надеемся на удачу и ясное небо.