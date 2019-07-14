Эксперты о реформах в Украине: Зеленский должен действовать решительно 14.07.2019, 16:06

Одной из самых главных реформ остается судебная.

Президент Украины Владимир Зеленский, который выиграл выборы во многом благодаря обещаниям повести борьбу с коррупцией и осуществить необходимые реформы, заверяет в решимости не отступать с реформаторского курса. В своем обращении после завершения 21-го саммита Украина – ЕС президент Зеленский повторил, что у него есть политическая воля для борьбы с коррупцией, и объявил о том, что Антикоррупционный суд – создание которого постоянно откладывалось предыдущей президентской администрацией, – готов начать работу в сентябре этого года.

Европейский союз объявил о выделении Украине более 100 миллионов евро поддержки для реализации различных программ, в том числе на борьбу с коррупцией. Однако финансирование ЕС второго транша в размере 500 миллионов евро в рамках текущей программы макрофинансовой помощи будет осуществлено только в случае соблюдения Украиной ряда условий, включая проведение реформ и сохранение участия в программе Международного валютного фонда (МВФ). Переговоры по поводу новой трехлетней программы МВФ планируется начать после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. Новая программа, как и предыдущее сотрудничество с Фондом, будет подразумевать проведение Украиной структурных реформ в обмен на продолжение оказания финансовой помощи.

О проведении реформ – антикоррупционной, судебной, в сфере борьбы с контрабандой и незаконным рейдерством, земельной реформы, подразумевающей продажу сельскохозяйственных земель, приватизацию и другие преобразования – президент Зеленский говорил и на прошедшем в начале июля в Канаде Украинском форуме, на котором он также призвал международную аудиторию инвестировать в Украину.

Какие реформы прежде всего нужны Украине, и когда можно ожидать их реального проведения – с этим вопросом Русская служба «Голоса Америки» обратилась к ряду экспертов по Украине.

«Есть два типа реформ, к проведению которых Зеленский должен приступить немедленно. Первое – это экономические реформы. Украина является сегодня самой бедной страной в Европе согласно данным МВФ», – говорит редактор блога UkraineAlert аналитического центра Атлантический совет Мелинда Хэринг (Melinda Haring, Atlantic Council), отметив, что сегодня экономический рост Украины составляет 2-3% в год, в то время как стране необходим рост в 7-8%. Согласно сделанному в феврале этого года заявлению министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, напоминает эксперт, при нынешнем экономическом темпе роста Украине потребуется 50 лет для того, чтобы догнать по уровню жизни, например, Польшу.

Проведение реформ, как отмечает Мелинда Хэринг, смогло бы принести в бюджет Украины сумму от 10 до 12 миллиардов долларов.

«Проведение этих реформ не только принесет огромную сумму денег, которая может быть вложена в развитие школ и инфраструктуру, но также позволит получить и денежные средства от МВФ, вероятно, еще 3-4 миллиарда долларов», – говорит Хэринг.

Джонатан Кац старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла (Jonathan Katz, GMF), также отмечает, что антикоррупционные и таможенные реформы, а также реформы в сфере налогообложения, остро необходимы.

«Отсутствие этих реформ сдерживает экономику Украины и позволяет олигархам и другим лицам продолжать использовать систему в свою пользу, а не на благо украинского народа», – отмечает Джонатан Кац.

Эрик Хонтз (Erik Hontz), менеджер программ по Евразии в Центре международного частного предпринимательства (Centre for International Private Enterprise), отмечает необходимость усиления работы Антимонопольного комитета страны.

«Если Зеленский действительно хочет добиться быстрых и ощутимых результатов, скажем, в ближайшие 12-24 месяца, ему необходимо усилить Антимонопольный комитет», – считает Эрик Хонтз, по словам которого это приведет к усилению рыночной конкуренции, прозрачности и снижению цен.

«Населению будет легко понять необходимость разбить крупные конгломераты, которые, по сути, фиксируют цены в ряде областей. Это также позволит частному бизнесу, который достаточно активен в Украине, играть реальную роль в развитии страны и конкурировать на рынке, доступ к которому сейчас блокируется олигархами», – говорит Эрик Хонтз, отметив, что сегодня и украинские, и западные кампании без политических связей зачастую не имеют доступа к равной конкуренции во многих сферах.

Что стоит за предложением Зеленского «усилить люстрацию»

По словам эксперта, ряд проведенных реформ, таких как реформа корпоративного управления, предусматривающая, среди прочего, наличие независимых директоров в компаниях с государственным участием и усиление независимости аудита, уже принесла позитивные результаты.

«Программы корпоратизации нескольких крупных предприятий начинают давать результаты. Мы уже видим меньше коррупции, лучшие финансовые показатели и лучшие ставки заимствований на международных рынках», – говорит Эрик Хонтз, по словам которого соответствующая реформа в отношении государственной нефтегазовой компании Украины «Нафтогаз» до сих пор встречает сопротивление со стороны нынешнего премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

«Я надеюсь, что это был политически необдуманный план, и “Нафтогаз” не будет зависеть от позиции премьер-министра», – отмечает Эрик Хонтз.

Судебная реформа

Эксперты отмечают, что одной из самых главных реформ остается судебная, в отношении которой не было достигнуто серьезных изменений во времена президента Петра Порошенко.

«Порошенко утверждал, что он проводит реформы в Верховном суде и собирается провести масштабную очистку судебной системы. Это, по сути, было неправдой. Да, Верховный суд стал немного лучше. Порошенко, в конечном итоге, согласился на создание Антикоррупционного суда. Но суть в том, что никто так и не был осужден за коррупцию, и никто не доверяет судебной системе», – отмечает Мелинда Хэринг.

«Пришло время для того, чтобы антикоррупционные органы действительно начали выполнять свою работу и делать это беспрепятственно и без того вмешательства, которое мы наблюдали в Украине в течение последних двух лет, – отмечает Джонатан Кац. – Иметь независимые суды, чтобы люди, в том числе инвесторы – украинские или международные – могли доверять им, абсолютно необходимо. Нужен независимый суд и независимый, некоррумпированный главный прокурор».

«Если вы посмотрите на уровень прямых иностранных инвестиций, то они не растут. Иностранные инвесторы знают, что их инвестиции незащищены в Украине, потому что судебная система не была реформирована. Знает это и Зеленский», – добавляет Мелинда Хэринг, по словам которой президент Украины должен приступить к проведению судебной и экономических реформ «решительно» и «как можно скорее».

«Никакие реформы, по сути, не будут завершены до тех пор, пока не будет проведена судебная реформа», – отмечает Эрик Хонтз.

Парламентские выборы

Эксперты сходятся во мнении, что большинство мест в Раде займет партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» и, при необходимости, сможет сформировать необходимое большинство для проведения реформ.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенному с 25 июня по 7 июля, поддержка партии Зеленского составляет около 48,5%. Второе место, набрав 14,1%, занимает «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, считающегося пророссийски настроенным политиком, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» имеет поддержку 9,2%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 6,2%, за новую партию Святослава Вакарчука «Голос» готовы голосовать около 4,4%, а партия Игоря Смешко «Сила и честь» с 4,1% замыкает «шестерку» партий, которые смогут пройти в парламент, согласно данным опроса.

Несмотря на оптимизм в отношении проведения реформ, опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты видят повод для озабоченности.

«Когда речь идет об Украине, реальное претворение реформ в жизнь – это всегда вопрос», – говорит Эрик Хонтз, отмечая, что потенциальная новая коалиция может иметь серьезные расхождения в подходах к политическим и экономическим реформам. Тем не менее антикоррупционная и судебная реформы, скорее всего, будут иметь общую поддержку в новой коалиции, считает эксперт.

«Команда Зеленского во многом состоит из людей из шоу-бизнеса, которые не имеют никакого политического опыта, – отмечает и Мелинда Хэринг. – Но мы также можем видеть там и молодых реформаторов, в его партийном списке есть сильные личности».

Как подчеркивает эксперт, на данный момент сложно делать выводы, необходимо дождаться основных назначений после парламентских выборов на такие должности, как генеральный прокурор и премьер-министр, что станет ясным сигналом – насколько серьезно президент Зеленский и новое правительство относятся к проведению реформ.

Джонатан Кац отмечает, что для нового президента и состава парламента не только необходима политическая воля для проведения реформ в жизнь, но и разработка и принятие качественного законодательства.

«Слишком часто в правительстве Порошенко мы видели законы, которые были приняты, но не были на самом деле готовы к исполнению, или же в этих законах были недостатки, – отмечает Джонатан Кац. – Очень важно, чтобы новая партия, такая как партия Зеленского, которая не имеет законодательного опыта, тесно сотрудничала с партнерами как в правительстве, так и за его пределами, включая гражданское общество, для обеспечения качественных законов и без юридических лазеек. Временами украинское законодательство имеет лазейки, которые эксплуатируются олигархами и другими лицами в своих интересах».

«Сегодня в Украине действительно имеется уникальная возможность для проведения реформ. Будем надеяться, что новое правительство и новый президент смогут этими возможностями правильно воспользоваться», – добавляет Джонатан Кац.