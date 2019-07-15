В «Слуге народа» назвали возможных союзников по коалиции 1 15.07.2019, 11:21

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В партии Зеленского также не исключают проведения мирных акций своих сторонников под Радой.

После выборов в Верховную раду партии "Слуга народа" может потребоваться провести переговоры с другими фракциями для создания большинства. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Как отмечается в статье, с учетом непредсказумости итогов по мажоритарке, в "Слуге народа" не берутся четко описывать состав будущей коалиции. Задача создать монобольшинство СН до сих пор формально существует, но в партии все же настраиваются на то, что придется с кем-то договариваться, чтобы собрать большинство в 226 голосов.

В первую очередь, это партия "Голос" Святослава Вакарчука, в случае преодоления проходного барьера возможны и переговоры с "Силой и честью" Игоря Смешко, утверждают собеседники в партии. А вот "Батькивщину" Юлии Тимошенко, активно продвигающую идею будущего союза с СН, в "Слуге народа" не видят своими союзниками по коалиции.

"Коалиция должна быть 226+. Но для многих решений, вроде неприкосновенности, реформы Нацрады по телевидению и радиовещанию и т.д. нам потребуется 300+ голосов. Мы категорически против любого раскачивания обстановки, но мы же можем пригласить наших сторонников мирно выйти под Верховную раду. И я хотел бы увидеть, как в таком случае кто-то не проголосует за ту же отмену неприкосновенности", - сказал собеседник в штабе "Слуги народа".

Напомним, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, граждане Украины считают, что в стране первоочередными являются пять реформ. По данным опроса, на первом месте стоит антикоррупционная реформа, которую считают главной 63% респондентов. Далее идут реформа здравоохранения - 57%, пенсионная реформа - 52%, реформа органов правопорядка, судов, прокуратуры - 37% и люстрация чиновников - 32%.