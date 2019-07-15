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В Гомеле в больницу подбросили новорожденную девочку

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  • 15.07.2019, 17:10
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Предположительно, найденной девочке всего 5 дней.

В УВД Гомельского облисполкома днем 15 июля поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы о том, что в туалете общего пользования, который находится в холле здания, обнаружена новорожденная девочка. Ребенок лежал в раковине. Рядом был пакет с детскими вещами, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД.

Предположительный возраст ребенка – 5 дней. Состояние девочки стабильное.

Милиция разыскивает маму ребенка.


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