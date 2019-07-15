В Канаде шахтеры нашли почти весь скелет древней морской рептилии 15.07.2019, 16:33

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Такого рода динозавр жил на Земле около 70 миллионов лет назад.

В Канаде группа шахтеров во время рабочей смены обнаружила кости вымершей рептилии, известной как мозазавр (род Tylosaurus). Об этом сообщает издание Arkeolojik Haber (перевод - «Апостроф»).

Такого рода динозавр жил на Земле около 70 миллионов лет назад. Тогда он обитал в море, которое находилось на территории, где ныне расположена канадская провинция Альберта. Водоем простирался на территории от Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана.

Мозазавр - доисторический морской хищник, который был теплокровным. Размер ящера достигал 17 метров в длину.

Шахтеры сумели сохранить весь скелет динозавра от головы до кончика хвоста, ласты при этом отсутствовали. В момент обнаружения ящера они были заняты поиском аммолитов - древних драгоценных каменей цвета радуги (окаменелости морских моллюсков с круглой раковиной).