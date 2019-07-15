Николай Черноус: Только активные граждане могут изменить жизнь к лучшему 1 15.07.2019, 22:55

Николай Черноус

Фото: Радыё Рацыя

Как активист из Барановичей борется с несправедливостью.

«Только активные граждане могут изменить жизнь к лучшему», - уверен известный борец с несправедливостью в Барановичах Николай Черноус (старший). Своей жизнью он доказывает это каждый день, пишет «Радыё Рацыя».

Послужной список добрых дел общественного активиста весьма значителен. И люди тянутся к нему. А он, несмотря на тяжелую болезнь и инвалидность, не сдается, не позволяет чиновникам и руководителям «вкусно есть и сладко спать», хотя это требует много усилий и времени, говорит Николай Черноус:

- Столько приходится в эти двери стучать. Сколько приходится к ним ходить. После работы, в свободное время. Только так можно чего-то добиться. Ведь если они пообещали, то они ничего не сделают. Нужно раз десять прийти, тогда только что-то будет. Сколько листов бумаги списано к чиновникам.

По словам Черноуса, чиновники при встречах, а милиционеры при задержании или обыске не забывают спросить: зачем вам это? А он отвечает: чтобы людьми зваться.

Фото: Радыё Рацыя