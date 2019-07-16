Дмитрий Билоног: Минское «Динамо» на голову выше «Лиепаи» 16.07.2019, 8:12

Белорусы просто обязаны проходить этого соперника в Лиге Европы.

Хавбек минского "Динамо" Дмитрий Билоног в интервью корреспонденту "Прессбола" Александру Добрияну высказал мнение, что столичная команда обязана проходить "Лиепаю" в Лиге Европы.

- Если судить по первому тайму дуэли с "Лиепаей" — могли проиграть, если по второму — упустили победу. Выходит, ничья — справедливый итог?

- Ни в коем случае. Просто у нас что-то не получалось. Убежден: "Динамо" на голову выше "Лиепаи". И если подойдем к ответному матчу с хорошим настроем, будем правильно выполнять тренерскую установку, то у латвийцев шансов не будет. Мы просто обязаны проходить этого соперника.