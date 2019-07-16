Витебский правозащитник ставит на место «судью-бездельника» 1 16.07.2019, 12:46

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Павел Левинов

Фото: dw.de

Судья не отреагировал на оскорбления, которые милиционер нанес жителю Витебска прямо в зале суда.

Витебский правозащитник Павел Левинов обратился в Верховный суд с просьбой дать правовую оценку бездействия судьи Сергея Будревича, который проигнорировал факт умышленного унижения милиционерам чести и достоинства гражданина во время судебного заседания, пишет "Витебская Весна". Ответ пришел из облсуда: Будревичу будет предложено "поддерживать в суде атмосферу доброжелательности".

Эпизод касался административного дела, возбужденного против витебского таксиста Олега Стрельца, которого обвиняли в оскорблении участкового милиционера Мечиславского (ст 23.5 КоАП). Витеблянин якобы оскорбил участкового по телефону, а потом сам приехал в опорный пункт посмотреть, с кем же разговаривал (и был немедленно прикован наручниками к батарее). Судья Будревич оштрафовал тогда Стрельца на 24 базовых величин, хотя никаких доказательств оскорбления (записи телефонного разговора) не имел.

Давая объяснения в суде, майор милиции Мечиславский говорил, что до этого в его практике были два аналогичных случая, "но люди проявляли больше благоразумия и не являлись сами в милицию".

"Нужно быть слабоумным ("полоумным" — на языке оригинала — ВВ). Гражданин Стрелец, в отличие от умных людей, появился в милиции", — цитирует Левинов высказывание милиционера в суде.

"Судья суда Октябрьского района г. Витебска Сергей Будревич проигнорировал факт того, как майор милиции Мечиславский публично и преднамеренно в неприличной форме оскорбил честь и достоинство гражданина Стрельца", — объясняет правозащитник и просит дать правовую оценку бездействию судьи в этой ситуации.

Ответ на свое обращение Левинов получил от председателя Витебского областного суда Николая Хомиченко. Тот сообщает, что была проведена служебная проверка, но "данных об использовании пострадавшим инспектором Мечиславским фраз и выражений, которые бы унижали честь и достоинство Стрельца, не установлено".

Областной суд сообщил правозащитнику, что оснований для принятия мер реагирования к судье Будревича не имеется.

"Между тем, судье предложено своими действиями в судебном заседании поддерживать атмосферу доброжелательности, настраивать участников процесса на уважительный тон при преподавании объяснений или показаний", — говорится в ответе из областного суда.