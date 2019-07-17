Российские эксперты проверяют, растут ли белорусские яблоки в Беларуси 7 17.07.2019, 8:45

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Второй день подряд Россельхознадзор инспектирует сады.

Белорусская сторона пригласила российских специалистов оценить потенциал предприятий по выращиванию яблок и ознакомиться с системой контроля сертификации этих фруктов. Цель – снятие временных санкций на поставки в Россию белорусских яблок, сообщает «Белсат».

Второй день подряд эксперты Россельхознадзора посещают белорусские сады. В эти дни, как сообщает сайт службы, оцениваются производственные мощности фермерских хозяйств в Брестской, Витебской и Гродненской областях.

Российские контролеры приехали в Беларусь по приглашению директора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александра Пискуна.

12 апреля Россия запретила ввоз яблок и груш из Беларуси. Москва обвиняет Минск в поставках санкционной продукции из Европы под видом белорусской.