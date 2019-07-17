Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев, «Солидарность»

17.07.2019, 9:39

ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

За последние четверть века власть насквозь пропиталась хамством.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — пели во времена комсомольских строек, ударных пятилеток и доллара по 60 копеек. Правда, так и не сделали. С большого грома малый дождь. Беларуси повезло больше, но с одной поправкой — Беларусь сделала былью не сказку, а анекдот.

Долгие годы я ждал, когда же бородатая анекдотина про прачечную («Алле, это прачечная? — Х…чечная! Это министерство культуры».) обретет, наконец, плоть и кости. Дождался. Оказывается, надо было просто звякнуть в министерство сельского хозяйства — по ходу, они сейчас законодатели «культурной» моды.

«Перестаньте вы заниматься этой х…ней, где ей не нужно заниматься», — эта фраза просто обязана стать крылатой! Это ж на уровне Черномырдинского «у кого руки чешутся — чешите в другом месте». Нет, «на х…й вам тот комментарий» тоже, конечно, блеск, но все же пожиже. Хотя эти фразы вполне дополняют друг друга, и их можно элегантно комбинировать.

Ну, а если серьезно, то просто оторопь берет, когда наблюдаешь, что у нас происходит во властных коридорах. За последние четверть века власть насквозь пропиталась хамством и бескультурьем, начиная с самого лофта и кончая цокольными этажами. Если наверху есть «обос…нные коровы», почему бы внизу не быть «этой х…не»?

Но ладно: бескультурье — изъян воспитания, а не болезнь. Даже хамоватые и бескультурные люди, находясь в публичном пространстве, обычно придерживают словесных коней, боясь осуждения со стороны общества. А белорусская власть пошла вразнос и ничего уже не боится: общественное мнение в стране сведено к плинтусу — кого может напугать плинтус?

Даже с журналистами здесь особо не церемонятся. Хотя почему «даже»?

Это в цивилизованных странах пресса — четвертая власть. Там журналисты не делятся на «чэсных» и «нячэсных», они могут придерживаться разных взглядов, поддерживать Трампа или выступать против него, но принципы свободы слова незыблемы для тех и для других. Равно как и журналистская солидарность. И власти вынуждены с этим считаться.

В Беларуси медиа-сообщество разделено на собственно журналистов и на обслуживающих власть агитпроповцев, для которых свобода слова и журналистская солидарность — пустой звук. Перед ними открыто куда больше дверей, от власти им достаются жирные финансовые шматки, но уважения к ним властные кормильцы не испытывают.

Что, в общем-то, справедливо: баре к челяди никогда иначе и не относились. На это бы можно было махнуть рукой — что заслужили, то и получают — но, к сожалению, такое отношение власть распространяет на всю журналистскую братию.

В цивилизованном мире, где власть чувствует ответственность перед обществом, эпизод с матерщиной ведомственного пресс-секретаря, был бы просто немыслим. Вы можете себе представить, чтобы, скажем, британский репортер обратился за комментарием в пресс-службу DEFRA (тамошнее Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства), а ему бы ответили «F*ck your shitty comment»? Вот и я не могу.

Но если бы вдруг такое случилось, на следующее утро глава организации публично извинился бы за своего подчиненного, а экс-пресс-секретарь пошел бы искать работу в портовых доках ( нашем случае, пресс-секретарь Минсельхозпрода после шумихи попросила прощения).

Нам же, похоже, еще долго придется выслушивать и мат, и окрики, и забубенное хамство от этой власти.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»