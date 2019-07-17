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В Беларуси повысят пенсионный возраст для женщин до 65-ти лет?

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  • 17.07.2019, 16:32
  • 1,684

Когда властям нужны деньги, они ни перед чем не остановятся.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал «Радыё Рацыя» возможное повышение пенсионного возраста в Беларуси:

- Есть «горячие головы», которые хотят выровнять пенсионный возраст мужчин и женщин. По моему мнению, это глупо поднимать пенсионный возраст для белорусских женщин. За рубежом для женщин созданы лучшие условия для работы, они зарабатывают больше, имеют хорошие пенсии, но при чем здесь белоруски?

Я категорически против. Сначала нужно поднять уровень жизни, а уже затем думать о повышении пенсионного возраста. Я против того, чтобы за счет людей (и тем более, за счет женщин) поднимать экономику.

Характер белорусской власти таков, что, когда ей нужны деньги, то она ни перед чем не остановится.


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