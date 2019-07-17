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Леонид Заико: Такая политика проводится шпионами

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  • 17.07.2019, 19:22
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Леонид Заико

Кто вытесняет белорусскую молодежь из страны?

О готовности проекта стратегии молодежной политики на 2020-2030 годы сообщил на днях министр образования Игорь Карпенко. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассказал на «Примусе», чем это грозит Беларуси.

- В Польше налоги отменяются для молодежи, а нашу молодежь в армию загоняют. Дорогие друзья, как говорил Берия Лаврентий Павлович, это какая-то политика, придуманная израильско-японско-польскими шпионами.

Товарищ президент, товарищ глава КГБ, задумайтесь: в Беларуси создается силовой элемент для вытеснения молодежи из страны и наиболее привлекательной в этом плане является Польша и по уровню зарплаты и по налогам. Проведите парламентские слушания, выясните, кто и зачем это делает и надо ли?

Это могут делать либо чиновники, у которых нет детей, либо они сознательно полностью проваливают всю молодежную политику и делают страну безмозглой в перспективе.


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