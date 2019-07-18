Иран захватил нефтяной танкер 18.07.2019, 13:36

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Задержание произошло неподалеку от острова Ларак в Персидском заливе.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер. Об этом сообщает агентство Fars (перевод – lenta.ru). Задержание произошло неподалеку от острова Ларак.

Как утверждает агентство, судно перевозило контрабандный груз нефти.

Ранее 16 июля стало известно, что нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах. Как отмечали в Associated Press, судьба танкера вызывает беспокойство на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн». Предполагалось, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.

11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.

9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.