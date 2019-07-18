«Если Лукашенко приедет - шмон наведут, но это ничего не изменит» 18.07.2019, 13:43

Фото: «Радыё Свабода»

Как живет один из самых депрессивных регионов Беларуси.

Александр Лукашенко имеет несколько рабочих поездок в месяц. Однако остались места, куда Лукашенко ни разу не приезжал. Сенненщина и Витебщина в целом — бедный и депрессивный регион Беларуси на фоне других областей. Хуже только на Могилевщине. Здесь одни из самых низких зарплат в области, самая высокая смертность и значительный отток населения, сообщает «Радыё Свабода».

За последние 30 лет население района сократилось вдвое. Это больше, чем Сенненщина потеряла во время Второй мировой войны. И это при том, что в советские времена этот регион имел тот же статус, который сегодня имеет Шкловщина. Ведь отсюда родом Петр Машеров.

Почему Лукашенко не приезжает в Сенненщину, это другой вопрос.

«Мне платят нормально. За 16 дней 215 рублей заплатили»

Михаил из села Ходцы работает на тракторе:

— Я уже 7 лет работаю в ЖКХ. Мусор собираю. У меня 13 деревень — и все одному. Из кабины в кабину. Я всего лишь водитель, со мной должен быть грузчик. А нет. И сам с утра до вечера.

ЖКХ у нас — самая большая контора в Сенно. Ведь предприятия все позакрывали. Льнозавод, то тот уже давно. Только наше предприятие осталось единственное.

Раньше у нас был свой колхоз. Такой был большой. Лучше, чем в Белой Липе. И зарплату платили — во! Самые богатые были в районе, наверное, наши Ходцы. В 1990-е нас закрыли — подключили к Белой Липе. Сейчас с Ходцев кто в Машеров ездить на работу, кто еще куда. На месте уже мало кто работает.

Мне платят нормально. За 16 дней 215 рублей заплатили. Я здесь еще в колхозе на тракторе работаю. Это «Беларус-80», ему уже 30 лет. На списание он уже был, так как старый. Но трактор крепкий, ездит отлично.

Умирает у нас много молодых. Мой отец умер в 37 лет. Сколько в Ходцах было людей! А молодежи на дискотеке! А теперь разъехались, тишина. Летом немножко гуляет людей. А зимой глушь у нас. Работа — дом, дом — работа.

«Чтобы было что есть, многие в Россию ездят. Вот у меня сейчас в кармане и 2 копеек нет»

Сергей из деревни Мошканы, печник, рассказал, что ездит в Россию на заработки:

— Я не смотрю телевизор уже полгода. Там одинаковые фильмы, сериалы, новости. Я не знаю, что происходит в мире. Просто живу своей жизнью. Не хочу вникать в другие проблемы. Мне нужно купить свое жилье и завести семью. Больше меня ничего не интересует.

Считается, что у нас лучшее хозяйство. Потому что имя Машерова еще что-то значит. Я сюда с Задорожья переехал в 2008 году, потому что там одна ферма осталась, работы нет совсем. Но что здесь происходит? За 11 лет здесь только хуже стало. У меня в трудовой книжке 15 или 20 записей. Как только появляется возможность, я иду на другую работу. Держит меня здесь жилье. Когда работаешь в колхозе, тебе дают где жить. А уйдешь — должен автоматически освободить квартиру. Да все бы давно уехали, если честно, кабы не жилье.

Пусть Лукашенко к нам приедет. Здесь шмон наведут, покрасят траву. Но это ничего не изменит.

Чтобы было что есть, многие в Россию ездят. 60-70 тысяч рублей в месяц можно заработать (около 2 тысяч рублей). А если в нормальную организацию и фирму — 100 и 120 тысяч можно. Я сезон отработал в России и зимой сижу на рыбалке, себе ни в чем не отказываю.

Вот у меня сейчас в кармане и 2 копеек нет. Я жду зарплату за май. Отработал 408 часов за один месяц. Но заплатят мне только в июле. И я не знаю, сколько. Как жить до тех пор? Вот руки имею. Могу печь составить.