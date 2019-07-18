Минское «Динамо» впервые за 14 лет вылетело в стартовом раунде еврокубков 7 18.07.2019, 21:36

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Минчане в Лиге Европы проиграли латвийской «Лиепае».

Минское «Динамо» по сумме двух матчей уступило «Лиепае» в первом квалификационном раунде Лиги Европы (1:1, 1:2).

Таким образом, «Динамо» впервые за 14 лет вылетело в стартовом раунде еврокубков, передает «Трибуна».

Всего минчане трижды уступали в первых раундах еврокубков. В сезоне-1993/94 «Динамо» проиграло в 1/16 финала Лиги чемпионов «Вердеру» (2:5, 1:1). В сезоне-1998/99 – в 1 квалификационном раунде Лиги чемпионов «Сконто» (0:0, 1:2). В сезоне-2005/06 – в 1 квалификационном раунде Лиги чемпионов «Анортосису» (1:1, 0:1).