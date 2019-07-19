Нежелательное государство 4 Лев Шлосберг, gubernia.media

19.07.2019, 14:42

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Лев Шлосберг

Российские власти массово препятствуют участию граждан в выборах, потому что боятся проиграть.

Большинство оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской Думы получили отказы избирательных комиссий в регистрации. Сотни оппозиционных кандидатов в депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга не смогли сдать свои документы или получили отказы в регистрации. Ни один независимый от властей кандидат в губернаторы не прошёл «муниципальный фильтр» и не примет участие в выборах. Что и почему происходит?

Смысл выборов заключается в том, чтобы менять власть. Власти России переиначили смысл выборов: в нашей стране выборы понимаются и применяются самими властями исключительно как способ удержания власти. Любой ценой. В том числе ценой преступлений.

Долгое время в этом веке (при Путине) число активных граждан, готовых к участию в выборах, было относительно небольшим, и общественная поддержка оппозиции (в первую очередь оппозиции Путину и его «Единой России») была недостаточно сильна, чтобы беспредел по недопуску оппозиции на выборы становился поводом для широкого общественного возмущения.

Но меняется время и меняется ветер истории. Время каждого политика исчерпаемо. Время политика Путина заканчивается, как бы ни хотели сами власти его продлить. Времени «Единой России» по сути вообще никогда не было: эта квази-партия, саморазоблачительно назвавшая себя «партией власти», никогда не была самостоятельной политической силой и кормилась от бюджета в тени Путина.

Если бы всё это время страна развивалась, росли свободная экономика и благосостояние людей, уважались их интересы и права, учитывалось их мнение, поддерживались бы свобода слова и свобода массовой информации, политическая конкуренция, работали бы независимые суды, проходили бы честные выборы, то смена власти была бы важным и регулярным, но рядовым событием. И люди привыкли бы к тому, что выборы имеют значение, потому что на выборах меняется власть. А после смены власти меняется политика.

Но целью власти стало сохранение самой власти с минимальными затратами на народ, нарушением прав и свобод людей, ограничением их возможностей и перспектив, циничным унижением граждан. Такая система не может существовать политически долго и пользоваться искренней поддержкой общества. Об этом можно прочитать в учебниках истории, но нынешние российские власти не хотят читать историю, они хотят её писать. И пишут – с многочисленными орфографическими политическими ошибками, в том числе трагическими. Пишут слезами и кровью. Ежедневное насилие над народом стало сутью деятельности властей России.

Российские власти построили систему общенационального отрицательного кадрового отбора, при которой к вершинам власти и бизнеса приходят худшие из худших. Жадные из жадных. Подлые из подлых.

Долгое время с этой системой боролись немногие, по существу – единицы. Но вот уже несколько лет ситуация меняется на глазах. Происходит самое важное, что может происходить в гражданском обществе: граждане пошли в политику. Люди готовы возвращать себе власть, брать государство в свои руки. Готовы лично участвовать в выборах: выдвигаться кандидатами, поддерживать гражданских политиков, публично агитировать за них.

Судя по всему, власти России предполагали, что этого не произойдет никогда, во всяком случае, не произойдет долго. А когда свободные граждане пошли в политику и стало ясно, что общество их массово поддерживает, власти испугались.

Вдруг стало понятно, что многократно униженные и оскорбленные люди не будут больше поддерживать власть, в том числе Путина с «Единой Россией». Более того, они готовы участвовать в нынешних выборах, искать политическую альтернативу на выборах и поддерживать именно её.

Миллионы людей никогда уже не проголосуют за эту власть, но готовы поддерживать гражданских демократических политиков на выборах. Власти России не готовы ни к одной честной конкурентной избирательной кампании. Они никогда не побеждали честно и никогда не победят честно.

Свободные честные выборы – это «Кащеева игла» режима Путина и всех вошедших в этот режим. Честные выборы и эта власть несовместимы, как гений и злодейство. Больше всего на свете власти России боятся честных выборов. Выборы имеют значение. Выборы – это способ сменить власть.

В России на глазах растёт число людей, готовых менять власть на выборах. Идущие на выборы свободные граждане – страшный сон этой власти. Такие люди – нежелательные граждане для этого государства. Их боятся и ненавидят. Их вытесняют из политики – самым буквальным способом: дубинками, арестами, убийствами. С этими гражданами власти готовы вести войну, которая в сообщениях с мест событий уже напоминает гражданскую.

Полицейское государство защищает себя с помощью насилия всех видов. Допускать честные выборы оно не будет. Важно понимать: в борьбе за власть власти России готовы на всё. Нет такого преступления, перед которым они остановятся.

Чёрная книга преступлений только на выборах 2019 года уже вошла в историю: пропадающие или запертые изнутри депутатские собрания и муниципальные избиркомы, тайно принимаемые решения, публикации этих решений в одном экземпляре, бандиты на входе в избиркомы и внутри них, воровство и фальсификация избирательных документов, полицейские на службе политических упырей и бандитов, намеренная фальсификация тысяч персональных данных при проверке подписей граждан, отказ людям, лично пришедшим подтвердить свою подпись, в том, что они существуют и дееспособны, при этом тотальная фальсификация подписей граждан при регистрации провластных кандидатов, наглые отказы рассматривать возражения и доказательства оппозиции по существу.

Власти не заботятся уже ни о каких внешних приличиях, они вцепилась в свои кресла, столы, кабинеты, должности и трясутся от страха – и страха неизбежного поражения, и страха перед ответственностью за совершенные преступления, в том числе на выборах.

Полицейское государство защищает себя с помощью насилия всех видов. Допускать честные выборы оно не будет. Важно понимать: в борьбе за власть власти России готовы на всё. Нет такого преступления, перед которым они остановятся.

Но есть чувство, которое стало главным чувством властей России сейчас, и это чувство движет всеми их действиями. Это чувство – страх.

Беспредел на выборах в Москве и Санкт-Петербурге, других регионах России отражает панику власти. Власти понимают, что их политическое время заканчивается и сейчас, буквально сейчас они начнут проигрывать выборы – даже такие безобразные, какие они здесь всем нам устраивают вот уже больше 20 лет. Они трусят, они видят и чувствуют ненависть людей по отношению к себе. И видят решимость граждан убрать их из политики.

Друзья, нам всем надо идти на выборы, какими бы они ни были сейчас беспредельными: идти кандидатами, сборщиками подписей, доверенными лицами, агитаторами, наблюдателями. Другого способа вернуть себе государство не существует.

Нежелательные для власти граждане объявляют государство насилия и лжи нежелательным для себя государством. Такое государство несовместимо с нашими общественными ценностями, правами и свободами человека. Такое государство – это обременение для общества. Оно нежелательно и нетерпимо для каждого свободного человека. Мы должны его изменить. Для самих себя.

Готовность граждан менять власть на выборах – это и есть ветер истории. Он поднимается на наших глазах. Остановить этот ветер власти не могут. В злобе и ненависти они пытаются плевать этому ветру в лицо.

А плевки в лицо ветру истории всегда заканчиваются одинаково.

Каждый, кто сейчас выходит на выборы и требует честных выборов – приближает час свободной России. Выборы имеют значение, воля людей имеет значение, и дикая, зверская реакция властей на честных граждан, идущих на выборы, это доказывает. Они испугались. И это значит, что они проиграют.

Лев Шлосберг, gubernia.media