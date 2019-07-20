В Ливии приостановили добычу нефти на крупнейшем месторождении 20.07.2019, 14:51

На месторождении Аш-Шарара добывается 340 тысяч баррелей нефти в сутки.

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена. Национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщает ее пресс-служба в субботу, 20 июля.

"NOC подтверждает остановку добычи 290 тысячи баррелей в сутки", – говорится в сообщении.

Остановка произошла на участке Аль-Хамада, другой важный участок Эль-Филь работает в обычном режиме.

Напомним, в апреле нынешнего года на центральную станцию месторождения Аш-Шарара напала группа неизвестных боевиков.

Нефтяное месторождение Аш-Шарара в пустыне Мурзук на юге Ливии было открыто в 1980 году. Общие доказанные запасы месторождения составляют 3 млрд баррелей нефти, добыча – 340 тысяч баррелей в сутки или треть от общего объема добычи в стране.