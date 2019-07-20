Трампу подсказали способ уничтожить «Северный поток – 2» 1 20.07.2019, 18:11

1,749

Вашингтон может без санкций обеспечить Запад газом.

Журналист издания The Hill Уильям Шугарт нашел для Вашингтона способ избавить Европу от зависимости от российского газа.

По его мнению, санкции не помогут остановить возведение газопровода. Наибольшую эффективность принесут флотилии американских танкеров.

"Вместо того чтобы вводить санкции, мы могли бы расширить разработку наших огромных запасов природного газа и отправлять флотилии танкеров с СПГ на другую сторону Атлантики", – написал Шугарт.

Он добавил, что только в этом случае США смогут противостоять "Газпрому" в Европе. По словам журналиста, если Вашингтон ничего не предпримет, то Россия полностью захватит западный рынок и Трамп может потерять своих друзей.